Heracles Almelo, cumartesi günü Eerste Divisie'de çok önemli bir iş başardı. Lider ekip, Vitesse'i 2-0'lık net bir skorla mağlup etti ve böylece bir gün önce Almere City FC'nin aldığı yenilgiden en iyi şekilde faydalandı. MVV Maastricht, Roda JC, NAC Breda ve FC Emmen de cumartesi günü sahasında üç puanı bıraktırmadı.

Heracles Almelo - Vitesse 2-0

Heracles, cumartesi günü ikinci sıradaki Almere City'nin cuma günü FC Dordrecht deplasmanında aldığı mağlubiyetten en iyi şekilde yararlandı. Golcü Jean-Paul N'Djoli, 11. dakikada çalışılmış bir korner organizasyonunun ardından skoru açtı ve ligdeki 11. golünü kaydetti. Vitesse savunmacısı Omar Achouitar'ın kendi kalesine attığı gol, devre bitmeden skoru 2-0'a getirdi. Vitesse, aradan sonra daha iyi başladı ancak Heracles kalesinde ciddi bir tehlike yaratmayı bir kez bile başaramadı.

MVV Maastricht - Helmond Sport 2-0

MVV, galibiyetsiz geçen üç maçın ardından Helmond Sport'u 2-0 yenerek toparlandı. Konuk ekip, Maastricht'te devreye kadar direndi ancak Olivier Dumont, ikinci yarının hemen başında sezonun beşinci golünü atarak kilidi açtı. Elias Sierra ise maçın son bölümünde tüm belirsizliği ortadan kaldırdı ve MVV'yi 16 puana taşıdı.

Roda JC - RKC Waalwijk 2-0

Roda JC de güçlü serisini sürdürdü ve RKC Waalwijk karşısında 2-0 kazandı. Bram Marsman, Jérôme Déom'un şık ortasını maçın başlarında sert bir vuruşla gole çevirdi. Ardından Cain Seedorf, ikinci yarıda bizzat başlattığı atakta son sözü kafayla söyledi. Seedorf için bu, geçen yıl ekim ayından bu yana attığı ilk goldü ve Roda, ikinci haftadan bu yana yenilgi yüzü görmüyor.

NAC Breda - FC Eindhoven 4-2

NAC Breda, uzun süre FC Eindhoven karşısında sorunsuz bir galibiyete gidiyor gibi görünse de sonunda 4-2'lik zafer için epey zorlanmak zorunda kaldı. Charles-Andreas Brym, Mohamed Nassoh'un kullandığı serbest vuruşta daha 4. dakikada kafayla ağları buldu, Moussa Soumano da bir saatlik oyun sonunda farkı ikiye çıkardı. Buna rağmen Niek Munsters ve Guus Beaumont, Eindhoven'ı yeniden skora ortak etti. Son bölümde Mohamed Bouchouari, NAC'yi yeniden öne geçirirken ev sahibi ekip 4-2 ile maçı kesin olarak bitirdi.

FC Emmen - TOP Oss 1-0

FC Emmen, TOP Oss karşısında tek golle kazandı. 17 yaşındaki Chiel Sunder, sezonun ilk 11'inde ilk kez sahaya çıktı ve kendisine duyulan güveni yaklaşık yarım saat sonra dönen topu ağlara göndererek 1-0'lık golle boşa çıkarmadı. TOP Oss'un buna daha sonra verecek bir yanıtı olmadı ve Emmen sezonun beşinci galibiyetini aldı.

FC Volendam - VVV-Venlo 3-2

En fazla heyecan, FC Volendam ile VVV-Venlo arasındaki maçta yaşandı. Henk Veerman, henüz 5. dakikada ligdeki 9. golünü atarak ev sahibini öne geçirdi. Kısa süre sonra Younes Jaber el Meftahi'nin de yer aldığı şık bir atak sonrası Volendam bir kez daha vurdu. Éanna Clancy, müthiş bir uzak mesafe şutuyla VVV'yi yeniden maça ortak etti ancak Reuven Niemeijer, devre bitmeden farkı yeniden ikiye çıkardı; Gino Schmidt bitime 10 dakika kala maçı yeniden heyecanlı hale getirse de Volendam 3-2'yi korudu.











