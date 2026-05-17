Takım haberleri ve kadrolar

Heracles'ta I. Mesik, M. te Wierik ve A. Van Hoorenbeeck sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. L. Kulenovic ise cezalı. Ev sahibi takımın tahmini kadrosu şöyle: T. Jansink; D. Mirani, S. Cestic, J. Wieckhoff, D. van der Kust; E. Ahlstrand, T. van Gilst, M. Engels; W. Ould-Chikh, J. Zamburek, L. Zeefuik.

FC Groningen, sakatlığı nedeniyle M. Hoekstra'dan yoksun olacak. Konuk takımda herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. Groningen'in beklenen kadrosu şu şekilde: E. Vaessen; M. Rente, M. Peersman, D. Janse, T. Blokzijl; T. Land, Y. Taha, D. van der Werff; J. Schreuders, T. de Jonge, T. van Bergen. Maçın başlamasına yakın bir zamanda değişiklik olursa, bunlar en kısa sürede güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Heracles, son beş Eredivisie maçını da kaybetti ve bu nedenle zorlu bir görevle karşı karşıya. Takım, sc Heerenveen’e (4-1), Ajax’a (0-3), FC Volendam’a (0-2), PEC Zwolle’ye (1-0) ve en son 10 Mayıs’ta Telstar’a (3-0) yenildi. Bu beş maçta Heracles sadece iki gol atarken, on üç gol yedi. Durumun ciddiyetini vurgulayan endişe verici bir seri.

FC Groningen inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ancak bu dönemi olumlu bir sonuçla tamamladı. Takım, 10 Mayıs'ta NEC'i 2-1 yendi, daha önce Excelsior'a 2-3 ve Feyenoord'a 3-1 yenildi, Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kaldı ve Telstar'ı 2-0 yendi. Groningen, son beş maçta yedi gol attı ve yedi gol yedi. NEC'e karşı alınan son galibiyet, takıma bu deplasman maçı öncesinde olumlu bir ivme kazandırdı.

Karşılaşmalar

Bu iki takımın en son karşılaşmasında, 29 Ağustos 2025 tarihinde, FC Groningen Eredivisie'de evinde Heracles'i 4-0 mağlup etti. Bu sonuç, Groningen'in son dönemdeki karşılıklı maçlarda daha üstün bir performans sergilediği genel eğilime uyuyordu. Nisan 2025'teki 4-1'lik Groningen galibiyeti ve Ocak 2025'te Almelo'da oynanan 1-1'lik beraberlik de dahil olmak üzere son beş karşılaşmaya bakıldığında, Heracles'in bu rakibe karşı zorlandığı göze çarpıyor. Heracles, sadece Nisan 2022'de Groningen'i deplasmanda 0-1 yenerek Eredivisie'de galibiyet elde etmeyi başardı.

Puan Durumu

Eredivisie'de Heracles on sekizinci ve son sırada yer alırken, FC Groningen dokuzuncu sırada bulunuyor. Puan sırasındaki fark, iki takımın sezonun gidişatındaki farkı yansıtıyor.