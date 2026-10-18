Heracles Almelo, Keuken Kampioen Divisie'deki liderliğini pekiştirdi. Teknik direktör Vincent Heilmann'ın ekibi, pazar günü deplasmanda MVV Maastricht'i 5-1 yendi. Almere City, VVV-Venlo ve FC Emmen ile arasındaki puan farkı artık altı.

Sil van der Wegen yarım saatlik bölümün ardından gol perdesini açınca lider için zorlu bir maç olacak gibi görünüyordu. Mika Luijendijk'in topun üzerinden şık bir şekilde atlamasının ardından sağ kanat beki düzgün bir vuruşla ağları buldu: 1-0.

Ancak Heracles kısa sürede durumu tersine çevirdi. Önce Maurice Wrusch, MVV'nin savunmadan top çıkarırken yaptığı hatadan yararlandı. Bir dakika sonra da Chafik Abbas şık bir dokunuşla skoru 2-1'e getirdi.

Abass, maçta iyi bir performans sergilediğini ikinci yarıda da gösterdi. Hücum oyuncusu, Manny'nin 3-1'lik golünün yanı sıra topu destek bacağının arkasından ağlara gönderen Jean-Paul N'djoli'nin 4-1'lik golünde de asisti yaptı.

Heracles için sonuçta oldukça rahat bir akşam oldu. Farkı daha da açmak için yeterince fırsat buldu. Bunlardan biri daha gole dönüştü: N’djoli skoru 5-1 olarak belirledi. Böylece Almelo ekibi, gelecek hafta NAC ile karşılaşacağı Breda'ya güvenle gidecek.