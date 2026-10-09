Heracles Almelo, cuma akşamı sezonun ilk dönem şampiyonluğunu kazandı. Vincent Heilmann'ın çalıştırdığı ekip, sahasında RKC Waalwijk'i 3-0 mağlup etti. Rakiplerinden Almere City de FC Eindhoven'ı 3-0 yendi.

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 3-0

Heracles, maç öncesinde RKC karşısında alacağı bir puanın dönem şampiyonluğu için yeterli olacağını biliyordu. İşler ancak bir yenilgi durumunda ve rakibi Almere City'nin FC Eindhoven'ı yenip 4 gollük averaj farkını kapatması halinde ters gidebilirdi.

Almere cephesinde Waalwijk'ten ciddi bir yardım umuluyordu, ancak sonunda bu mümkün olmadı. Heracles, devre arasından beş dakika sonra bir penaltı kazandı ve topun başına geçen Tristan van Gilst fileleri havalandırdı.

Damon Mirani, ikinci yarının ortalarında attığı kafa golüyle tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Çok geçmeden sol bek Manny Rodríguez de şık bir voleyle ağları bularak skoru 3-0 yaptı.

Almere City - FC Eindhoven 3-0

Almere de bu nedenle farklı kazanması ve RKC'den yardım gelmesini beklemesi gerektiğini biliyordu. En azından cuma günü sorun Flevoland ekibinde değildi. Almere, çok hızlı Emmanuel Poku'nun golüyle kısa sürede öne geçti.

Yarım saate az kala Milan de Haan da sevinç yaşadı. Şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve böylece sezonun ilk golünü attı.

İkinci yarıda James Lawrence, isabetli kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi ve galibiyet de böylece büyük ölçüde garantilendi. Ancak bu, dönem şampiyonluğu için yeterli olmadı.

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-1

Wessel Kooy, ilk yarının ortalarında gelecek vadeden Domstad ekibini öne geçirdi ve bu skorla De Graafschap sanal puan durumunda KKD'nin son sırasına geriledi.

Devre arasından sonra Doetinchem ekibi çok daha ikna edici bir görüntü ortaya koydu ve geri dönüşü tamamladı. Fedde de Jong, yakın direkte yaptığı dokunuşla eşitliği sağladı, ardından kulübün gol kralı Julian Kania da şık kontrolünün ardından soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

FC Dordrecht - FC Emmen 0-3

Emmen, Güney Hollanda'da Jack Cooper-Love sayesinde öne geçti; başarılı hücumun son vuruşunu yapan isim oydu. Cooper-Love, 0-2'de de önemli rol oynadı ve topu Freddy Quispel'e çıkardı.

Dordrecht bir geri dönüş gerçekleştiremedi ve son bölümde 0-3'ü de kalesinde gördü. Mustafa Abdullatif içeri kat etti ve topu yakın köşeye bıraktı.

FC Volendam - Vitesse 2-0

Her şey ilk yarının 0-0 biteceğini gösteriyordu, ancak Luca Blondeau buna izin vermedi. Mike Kleijn'in iyi hazırladığı atakta arka direkte kafayı vurdu ve golü buldu.

Bitime çeyrek saat kala Volendam farkı ikiye çıkardı. Doodeman topu yana çıkardı, Veerman ise Veerman usulüyle, destek ayağının arkasından yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Jong Ajax - VVV-Venlo 0-3

İlk 11'inde Jano Monserrate, Gerónimo Spina ve Emre Ünüvar gibi isimlere yer veren Jong Ajax, De Toekomst'ta kötü bir akşam geçirdi.

Edhy Zuliani, ilk dört dakika içinde 0-1'i getiren isim oldu; devre arasından sonra da Leon Schmidt ile Philip Heise, Limburg ekibi adına ağları sarstı. Sonradan oyuna giren Diego Pugno ise geç yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü ve Jong Ajax mücadeleyi on kişi tamamladı: 0-3.

Jong AZ - FC Den Bosch 0-1

Hessel Eikelboom, 41. dakikada Kevin Monzialo'nun ortasını kafa vuruşuyla gole çevirerek maçın tek golünü attı.

Devre arasından sonra Jong AZ baskıyı artırdı, ancak kaleci Pepijn van de Merbel yaptığı birkaç şık kurtarışla takımını ayakta tuttu. FC Den Bosch, Monzialo ile maçı bitirme fırsatını da yakaladı, ancak forvet topu üstten auta gönderdi.

NAC Breda - MVV Maastricht 1-0

NAC, cuma akşamı zorlu geçen maçta 1-0'lık bir galibiyet aldı. Charles-Andreas Brym, henüz beşinci dakikada skoru açtı ve böylece dört maçta beşinci golünü kaydetti.

Erken gelen gole rağmen Rick Kruys'un ekibi zayıf bir maç çıkardı ve rakibi üzerinde neredeyse hiç kontrol kuramadı. Devre arasından sonra MVV ev sahibi ekibe baskı yaptı, ancak kaleci Michael Verrips gole izin vermedi.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 1-1

Roda JC, cuma akşamı dramatik bir şekilde bir puanı kurtardı. Limburg ekibi, 76. dakikada geriye düştü; o anda Jong PSV forveti Austyn Jones, bir kornerin ardından tamamen boş durumda 0-1'i sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

Aynı Jones, altı dakika sonra penaltı noktasından maçı bitirme fırsatı yakaladı, ancak penaltıyı kaçırdı. Roda JC ise bu hatadan en iyi şekilde yararlandı ve Mitchell Paulissen'in dikkat çekici serbest vuruşunda topun baraja çarpmasının ardından skora denge geldi.

TOP Oss - Helmond Sport 3-1

TOP Oss, cuma akşamı sırılsıklam bir zeminde Helmond Sport'u net bir şekilde mağlup etti. Mauresmo Hinoke, 25. dakikada Franslyn Nsingi'nin asistinde uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru açtı; Michel Ludwig ise sekiz dakika sonra Helmond Sport'a eşitliği getirdi.

Hinoke, devre arasından önce Justin Mathieu'nun derinlemesine pasında soğukkanlı bir vuruşla gecedeki ikinci golünü atarak takımını yeniden öne geçirdi. 86. dakikada oyuna sonradan giren Maurillio de Lannoy, kafa vuruşuyla 3-1'i yaparak maça noktayı koydu.