Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Genoa karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin ardından Serie A’daki rakiplerine seslendi. Takımının İtalyan futbolunda ölçüt olmaya devam ettiğini söyleyen Chivu, oyuncularının mental direncini ve gol önündeki bitiriciliğini övdü.

Reklam

Inter etkileyici bir galibiyetle yeniden ivme kazandı

Inter, cumartesi gecesi Giuseppe Meazza Stadı’nda üstünlüğünü ortaya koymakta gecikmedi ve Genoa’yı farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Önceki maçında Atalanta karşısında küçük bir aksilik yaşayan Chivu’nun takımı, karşılaşmayı ilk yarı bitmeden fiilen sona erdiren, kontrollü bir performans sergiledi. 4-0’lık skor, takımın odağını ve taktik disiplinini yansıttı.

Maçın ardından konuşan Chivu, oyuncularının karşılaşmaya ilk andan itibaren yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik direktör, Sky Sport Italia’ya yaptığı açıklamada, “Benim için gecenin en iyi haberi, maça yaklaşımımız ve inisiyatif alan tutumumuz” dedi. Chivu, son İtalya şampiyonu olan takımının herkesin hedefinde olduğunun farkında: “Çok çalışmamız ve dikkatimizi kaybetmememiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü her zaman yenilmesi gereken takım biziz. Olumsuz anları bile hemen başımızı kaldırarak yönetmeye hazır olmalı, bunun gereğini yerine getirmeliyiz.”

Provedel’e kalesini gole kapattığı maç için övgü

Hücum oyuncuları manşetlere çıkarken Chivu, Josep Martinez’in yerine ilk 11’de başlayan Ivan Provedel’in performansına dikkat çekti. Kaleci, maç golsüz devam ederken yaptığı iki üst düzey kurtarışla ilk bölümde önemli rol oynadı. Chivu, oyuncu tercihleriyle ilgili şüpheleri bir kenara bırakarak bu sezon elindeki kalecilere duyduğu güveni yineledi.

“Provedel, Fiorentina ve Venedik karşısında da iyi iş çıkarmıştı. Pek çok değerlendirme yapılıyor ama onun ve kalecilerimizin kalitesini biliyoruz. Üçü de Inter gibi bir takımın kalesini korumayı bilen profesyoneller.”

Reklam Reklam

Genç oyuncuların takıma katılması öncelik olmaya devam ediyor

Teknik direktör, Petar Sucic, Pio Esposito ve Andy Diouf’un da aralarında bulunduğu genç yeteneklerin takıma katılmasına da değindi. Chivu, altyapıdan yetişen oyunculara A takıma uzanan bir yol açmanın kulübün uzun vadeli geleceği için gerekli olduğuna inanıyor. Inter gibi büyük bir kulüpte oynamanın hiçbir zaman kolay olmadığını, ancak mevcut genç oyuncuların en üst düzeyde başarılı olmak için gereken isteğe sahip olduğunu belirtti.

Related Topics

“Kaliteleri ve gelişime açık yönleri olduğunu biliyoruz. Çok çalışıyorlar. Inter’de oynamak kolay değil ama çalışmak ve grubumuzun parçası olarak kalmak istiyorlar. Er ya da geç bulacağı fırsata hazırlanan Stankovic’ten de söz etmeliyim. Luis Henrique’yi de geliştirmeye çalışıyoruz. Sucic ve Diouf’un özelliklerini biliyoruz. Maçın sonucu belli olduktan sonra Diouf’u sol tarafta da denedim. Güçlü ayağıyla çizgiye inip orta yapıp yapamayacağını görmek istedim. Gençlere inanıyoruz” dedi Chivu.

Inter, Genoa karşısında serisini sürdürdü

Inter, Genoa’yı farklı mağlup ederek Serie A lideri Lazio üzerindeki baskısını sürdürdü. Bu galibiyetle zirveyle arasındaki farkı yeniden üç puana indiren Inter, şampiyonluk yarışında liderin uzaklaşmasına izin vermeyeceği mesajını verdi.

Reklam

Bu üstün performans, Inter’in San Siro’daki serisini de uzattı. Takım, her maçta en az iki gol attığı son yedi iç saha Serie A karşılaşmasını kazandı. Bu, kulübün 2016-17 sezonunda elde ettiği sekiz maçlık seriden bu yana evindeki en uzun galibiyet serisi ve kendi taraftarı önünde durdurulmasının ne kadar zorlaştığını gösteriyor.