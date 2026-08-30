Wydad ile takımın yıldızı Hakim Ziyech arasındaki ilişki çıkmaza girdi. Oyuncu, Ziyech'in Agadir kampına katılmaması nedeniyle Fas kulübünün başkanını açıkça eleştirerek onu yalancılıkla suçladı.

Ziyech, Wydad taraftar sayfalarından birinin Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderiye tepki gösterdi. Söz konusu gönderide oyuncunun Agadir'deki kapalı kamp kadrosundan çıkarıldığı belirtilmiş ve oyuncunun, kadro dışı bırakılma sebebini Wydad'ın teknik direktörü Paulo Sergio'ya sorduğu, teknik direktörün de bunun idari bir karar olduğunu kendisine bildirdiği ileri sürülmüştü.

Fas'ta yayın yapan Radio Mars sitesine göre Ziyech şu sözlerle yanıt verdi: "Git başkanına sor, neden (Nahda Zemamra ile oynanan hazırlık) maçında oynamama izin vermedi ve neden Agadir'e gitmedim. Belki de her zaman olduğu gibi bu konuda yalan söyleyecektir."

Bu sert yanıt, idareyle ilişkisi karmaşık aşamalara ulaşmış görünen Ziyech'in geleceğine dair takım taraftarları arasında soru işaretleri doğurdu.

İbrahim el-Asri başkanlığındaki Wydad yönetimi, oyuncuyla maaşının düşürülmesi konusunda görüşmüş, ancak tüm mali girişim ve önerileri kabul etmeyen Ziyech bunu reddederek tutumundan taviz vermemişti.

Ziyech, Wydad'a Ekim 2025'te, eski başkan Hicham Aït Menna döneminde iki yıllık bir sözleşmeyle katılmıştı.

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