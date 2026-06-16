Fransız milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nda milli takımla forma giymeye devam ederek, Les Bleus’un tüm oyuncuları arasında en iyi performansı sergiledi.

Mbappé, Salı akşamı "MetLife" Stadyumu'nda oynanan ve Irak ile Norveç'in de yer aldığı 9. grubun ilk turu kapsamında Senegal ile oynanan maçta Fransa milli takımının ilk onbirinde yer aldı.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Mbappé, 2018 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana Fransa milli takımının tüm maçlarında forma giyen tek oyuncu.

Les Bleus, 2018'de 7, 2022'de yine 7 ve bu yılki turnuvada 1 olmak üzere toplam 15 maç oynadı; bu maçların hepsinde şu anda Real Madrid'de forma giyen ve daha önce Paris Saint-Germain'de oynayan yıldız oyuncu yer aldı.

Mbappé, önceki iki turnuvada Fransa milli takımını Dünya Kupası finaline taşımayı başardı; 2018'de Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı, ancak 2022'de Arjantin'e yenildi.

Turnuvadaki olağanüstü performansıyla Mbappé, golcü sıralamasında Brezilyalı Pelé ve Arjantinli Lionel Messi’yi geride bırakarak 14 gol attı. Fransız yıldızın, 16 golle turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Miroslav Klose’nin rekorunu kırması için 3 gol daha atması gerekiyor.