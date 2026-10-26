Harry Kane, Almanya'da rekorlar kırdığı ilk sezonunun ardından ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmanın açık ara favorisi olarak Londra'ya geldi. İngiltere kaptanı, pazartesi günü London Palladium'da düzenlenecek görkemli tören öncesinde başkente ulaşan yıldızlarla dolu Bayern Münih heyetine öncülük ediyor.
Kane'in başını çektiği yıldızlarla dolu Münih heyeti
Bayern Münih kafilesi, takımın kilit forvetine destek vermek üzere geniş bir kadroyla Londra'ya gelirken şehirde Bavyera rüzgârı esmeye hazırlanıyor. İngiltere kaptanının yanı sıra kafilede yaz transferi Michael Olise, Kolombiyalı yıldız Luis Diaz ve savunmanın direği Dayot Upamecano yer alıyor. Genç yetenek Lennart Karl'ın da gruba katılması, kulübün köklü yıldızlarıyla birlikte geleceğini de vitrine çıkarma isteğini gösteriyor.
Kulüp yönetimi de desteğini göstermek için Londra'ya geldi. Başkan Herbert Hainer ve CEO Jan-Christian Dreesen yönetimi temsilen etkinlikte bulunurken sportif direktör Max Eberl, soğuk algınlığı nedeniyle geride kalmak zorunda kaldı. Lennart Karl'ın da heyette yer alması, Bayern'in Londra'daki kapsamlı katılımını ortaya koyuyor.
Takım arkadaşları Kane'in kazanacağından emin
Bayern cephesinde heyecan dorukta. Kane'in takım arkadaşları, en büyük bireysel ödülü kimin hak ettiğine dair düşüncelerini gizlemiyor. Varışta basına konuşan Diaz, golcünün ödülü hak ettiğini güçlü biçimde vurguladı. Bu akşam ödülü kimin kazanmasını beklediği sorulduğunda kanat oyuncusu gazetecilere, “Harry, Harry, favori. Her zaman,” dedi. Bu sözleri, takımın otele gelişini takip eden El Chiringuito TV aktardı.
Kulüp yönetimi de aynı görüşte. Yöneticiler, Kane'in istatistiklerinin 2026 ödülü için onu tartışmasız tercih hâline getirdiğine inanıyor. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, golcünün dünya çapındaki etkisi hakkında açıkça konuştu. Dreesen, “Harry Kane Ballon d'Or'u kazanırsa elbette son derece mutlu oluruz. Harry her yıl rekorlar kırıyor ancak Bayern Münih ve İngiltere millî takımıyla attığı 73 gol bu kez özel bir önem taşıyor,” dedi.
Tarihî bir başarı peşinde
Kane bu akşam kazanırsa 1981'de bu başarıya ulaşan Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana ödülü alan ilk Bayern Münih oyuncusu olacak. Rakipleri güçlü olsa da İngiltere kaptanının 2025-26 dönemindeki başarılarıyla boy ölçüşmek neredeyse imkânsız. Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ve kulübünü Bundesliga ile Almanya Kupası'nı da içeren üç yerel kupaya taşıyan Kane, millî takımın da vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürdü. Kulüp ve millî takım formasıyla attığı toplam 73 gol, onu futbol tarihinin en büyük isimleriyle aynı seviyeye taşıdı.
Münih ekibi heyecanla beklerken Ballon d'Or sahnesinin tanıdık isimlerinden biri etkinlikte yer almayacak gibi görünüyor. Haberlere göre Lionel Messi'nin, Inter Miami ile yoğun programı ve İspanya'da yakın zamanda katıldığı törensel etkinlikler nedeniyle London Palladium'daki etkinliğe gelmesi beklenmiyor.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
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