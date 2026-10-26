Harry Kane, Almanya'da rekorlar kırdığı ilk sezonunun ardından ilk Ballon d'Or ödülünü kazanmanın açık ara favorisi olarak Londra'ya geldi. İngiltere kaptanı, pazartesi günü London Palladium'da düzenlenecek görkemli tören öncesinde başkente ulaşan yıldızlarla dolu Bayern Münih heyetine öncülük ediyor.

Reklam

Kane'in başını çektiği yıldızlarla dolu Münih heyeti

Bayern Münih kafilesi, takımın kilit forvetine destek vermek üzere geniş bir kadroyla Londra'ya gelirken şehirde Bavyera rüzgârı esmeye hazırlanıyor. İngiltere kaptanının yanı sıra kafilede yaz transferi Michael Olise, Kolombiyalı yıldız Luis Diaz ve savunmanın direği Dayot Upamecano yer alıyor. Genç yetenek Lennart Karl'ın da gruba katılması, kulübün köklü yıldızlarıyla birlikte geleceğini de vitrine çıkarma isteğini gösteriyor.





Kulüp yönetimi de desteğini göstermek için Londra'ya geldi. Başkan Herbert Hainer ve CEO Jan-Christian Dreesen yönetimi temsilen etkinlikte bulunurken sportif direktör Max Eberl, soğuk algınlığı nedeniyle geride kalmak zorunda kaldı. Lennart Karl'ın da heyette yer alması, Bayern'in Londra'daki kapsamlı katılımını ortaya koyuyor.

Takım arkadaşları Kane'in kazanacağından emin

Bayern cephesinde heyecan dorukta. Kane'in takım arkadaşları, en büyük bireysel ödülü kimin hak ettiğine dair düşüncelerini gizlemiyor. Varışta basına konuşan Diaz, golcünün ödülü hak ettiğini güçlü biçimde vurguladı. Bu akşam ödülü kimin kazanmasını beklediği sorulduğunda kanat oyuncusu gazetecilere, “Harry, Harry, favori. Her zaman,” dedi. Bu sözleri, takımın otele gelişini takip eden El Chiringuito TV aktardı.

Kulüp yönetimi de aynı görüşte. Yöneticiler, Kane'in istatistiklerinin 2026 ödülü için onu tartışmasız tercih hâline getirdiğine inanıyor. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, golcünün dünya çapındaki etkisi hakkında açıkça konuştu. Dreesen, “Harry Kane Ballon d'Or'u kazanırsa elbette son derece mutlu oluruz. Harry her yıl rekorlar kırıyor ancak Bayern Münih ve İngiltere millî takımıyla attığı 73 gol bu kez özel bir önem taşıyor,” dedi.





Reklam Reklam

Tarihî bir başarı peşinde

Kane bu akşam kazanırsa 1981'de bu başarıya ulaşan Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana ödülü alan ilk Bayern Münih oyuncusu olacak. Rakipleri güçlü olsa da İngiltere kaptanının 2025-26 dönemindeki başarılarıyla boy ölçüşmek neredeyse imkânsız. Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ve kulübünü Bundesliga ile Almanya Kupası'nı da içeren üç yerel kupaya taşıyan Kane, millî takımın da vazgeçilmez bir parçası olmayı sürdürdü. Kulüp ve millî takım formasıyla attığı toplam 73 gol, onu futbol tarihinin en büyük isimleriyle aynı seviyeye taşıdı.

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 15:45 FCM

Münih ekibi heyecanla beklerken Ballon d'Or sahnesinin tanıdık isimlerinden biri etkinlikte yer almayacak gibi görünüyor. Haberlere göre Lionel Messi'nin, Inter Miami ile yoğun programı ve İspanya'da yakın zamanda katıldığı törensel etkinlikler nedeniyle London Palladium'daki etkinliğe gelmesi beklenmiyor.