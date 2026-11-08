Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, sezon başındaki ivmelerinin Doğu Midlands'a yaptıkları hayal kırıklığı yaratan yolculukta kaybolmasının ardından oyuncularından sakin ve ölçülü bir tepki vermelerini istedi. Manchester City, cumartesi öğleden sonra Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek en üst ligdeki mağlubiyet serisini üç maça çıkardı.

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City Ground'da erken çöküş

Konuk ekip, kısa aralıklarla yediği iki golün ardından şaşkına döndü. Jair Cunha ve eski City forveti Liam Delap, 18 dakika dolmadan Forest'a maçın kontrolünü kazandırarak City'nin oyun planını daha baştan bozdu. Rayan Cherki, ikinci yarıda güzel bir vuruşla farkı bire indirip Maresca'nın ekibine kısa süreli bir umut verdi.

Ancak Delap, hızlı bir kontra atakta bir kez daha ağları bularak Oliver Glasner'ın ekibine galibiyeti getirdi. Bu sonuçla City, son şampiyon Arsenal'ın altı puan gerisinde kaldı. Bu tablo, ilk yedi maçını kazandıktan sonra Aston Villa, Brighton ve son olarak Forest karşısında tökezleyen ekibin sezona kusursuz başlangıcıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

Maresca dengeli bir yaklaşım istiyor

Maresca, formdaki ani düşüşe rağmen oyuncularından paniğe kapılmamalarını istedi. Maresca, “Maç kazandığımızda bile her zaman endişeliyim,” dedi. “Dengeli olmalıyız. Üst üste yedi maç kazandık. Şimdi de üst üste üç maç kaybettik. Bu yüzden bu duruma dengeli yaklaşmalıyız.”

İtalya doğumlu teknik direktör, liglere verilecek arayı değerlendirirken durumlarını gözden geçirmenin önemini vurguladı. “Millî maçlar arasındaki dönemde neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamaya çalışıp aranın ardından yeniden başlamak istiyoruz,” diye ekledi. “İlkinde yaptığımız gibi bu arayı da neleri daha iyi yapabileceğimizi netleştirmek için kullanacağız. Bazı şeyleri iyi yaptığımızı biliyoruz ama geliştirmemiz gereken yönlerimiz olduğunun da farkındayız. Bu süreyi, bu tür maçlardan nasıl kaçınabileceğimizi anlamak için kullanacağız.”

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City'nin teknik direktörü, Marc Guehi ve Josko Gvardiol'u devre arasında neden oyundan aldığını da açıkladı. “İkisi de sakatlandı ve değişiklik istedi,” dedi. “Marc Guehi sakatlandı. Josko Gvardiol'un hafta içinde de bir sorunu vardı. Değişiklikler yalnızca yaşadıkları sorunlardan kaynaklandı.”

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Delap, Glasner'a galibiyeti getirdi

Forest açısından galibiyet, giderek artan baskıyı hafifletti. Glasner yönetiminde takım dokuz maçta yalnızca bir kez kazanmış, Chelsea'den gelen ve kulübün transfer rekorunu kıran Delap ise sadece bir gol atabilmişti.

Avusturyalı teknik direktör, forvetinin galibiyeti getiren iki golünü övdü ancak hâlâ gelişmesi gereken yönleri olduğunu söyledi. Glasner, “Şimdi Liam'ın çalışmaya devam edip en iyi formuna ulaşması gerekiyor,” dedi. “Ipswich'teki Liam Delap'a geri dönmesi, ardından da elbette oyununu daha da geliştirmesi gerekiyor. Hâlâ geliştireceği çok şey var.

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“Sağ ve sol ayağıyla bitiriciliği kesinlikle bunlardan biri değil. Ama kafa vuruşlarını, ceza sahasındaki hareketlerini ve top bizde değilken ne yaptığımızı kavrayışını geliştirmesi gerekiyor. Yine de açıkçası çok iyi iş çıkardı.”

Glasner, Delap'ın ikinci golünü kutlamak için saha kenarında koşmasıyla ilgili de şaka yaptı. “Ben rakip takımın teknik direktöründen daha az koşarken oyunculardan rakiplerinden daha fazla koşmalarını isteyemem. Bu yüzden sanırım onlara ayak uydurmam gerekiyordu,” dedi. “Bana bugün City'den altı ya da yedi kilometre daha fazla koştukları söylendi. Bu da benim Enzo Maresca'dan daha fazla koşmam gerektiği anlamına geliyordu. Ben de görevimi yaptım. Benim için eğlenceliydi.”

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Millî maç arasıyla yeniden toparlanma fırsatı

Yaklaşan millî maç arası, Maresca'nın zorlanan ekibi için kritik bir döneme denk geliyor. City'nin bu iki haftayı toparlanmak, Guehi ve Gvardiol'un durumunu değerlendirmek ve savunmada aniden ortaya çıkan zaaflarına çözüm bulmak için kullanması gerekiyor.

Kulüp futbolu yeniden başladığında City, Arsenal ile arasındaki altı puanlık farkı kapatmak ve şampiyonluk mücadelesi kalıcı zarar görmeden mağlubiyet serisini durdurmak için büyük baskı altında olacak. Forest ise bu önemli galibiyetin puan tablosunda yükselişin başlangıcı olmasını umacak.