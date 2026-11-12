Andy Robertson, cuma günü Kuzey Makedonya karşısında İskoçya formasıyla 102 maça çıkan Sir Kenny Dalglish'in rekorunu egale edecek. Ancak kaptan, o gecenin Liverpool'daki eski akıl hocası ve dostu Dalglish'e ait olduğunu vurguluyor. Robertson, Dalglish'le yalnızca rakamlar bakımından aynı seviyeye gelebileceğini ve 75 yaşındaki efsanenin her zaman ülkesinin yetiştirdiği en büyük futbolcu olacağını söylüyor.

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Robertson, Dalglish'in 102 millî maçlık rekorunu egale etmeye hazırlanıyor

Robertson, 102. millî maçına cuma günü İskoçya'nın Hampden Park'ta Kuzey Makedonya'yı ağırlayacağı karşılaşmada çıkacak. Bu maç, Dalglish'in Lüksemburg karşısında 3-0 kazanılan karşılaşmada son kez millî formayı giymesinden 40 yıl sonra oynanacak. 2014'te Polonya karşısında ilk millî maçına çıkan Tottenham'ın beki, pazartesi günü Dalglish'i geride bırakmaya hazırlanıyor.

İskoçya'nın maç öncesi basın toplantısında konuşan Robertson, bu rekorun kendisini Dalglish ile aynı düzeye getirmediğini vurguladı. “Sayı bakımından onunla yan yana olacağım ama bu adamın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ne ben unutmak istiyorum ne de başkalarının unutmasını istiyorum” dedi.

Robertson: Dalglish her zaman İskoçya'nın en büyüğü olacak

Robertson, “Bana göre o, döneminin muhtemelen dünyadaki en iyi oyuncusuydu. Gelecekte ne olursa olsun bu ülkenin en büyüğü olarak kalacak” diye ekledi. “X, Y ve Z'yi ilk başaran kişi her zaman o olacak ve bu unutulmamalı.

“Bu büyük insanları hatırlamakta her zaman çok iyi olduğumuz söylenemez. Bence yarın, Kenny'yi hatırlamak için kesinlikle bir vesile. İnanılmaz gururluyum ama bana göre yarın aslında benimle değil, onunla ilgili. Her şeyden önce rekorunun ne kadar uzun süre ayakta kaldığıyla, kariyerinde başardıklarıyla ve nasıl bir insan olduğuyla ilgili.”

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Dalglish, kaptan olduğunda Robertson'a mesaj atmıştı

Robertson, 2017'de Hull City'den Liverpool'a katıldıktan sonra Dalglish'i yakından tanıma fırsatı buldu. İkili, rekor hakkında sık sık şakalaştı. Robertson, “Rekorunu kırmamla ilgili çok şakalaştık ama içten içe benimle ne kadar gurur duyduğunu ve benim adıma ne kadar mutlu olduğunu biliyorum” dedi.

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“Kaptan olduğumda bana ilk mesaj atanlardan biriydi. ‘Bir süredir futbolun dışındayım ama yardıma ihtiyacın olursa sana yardımcı olabilirim’ dedi. Her konuda fikir alışverişi yapabileceğim ve güvenebileceğim böyle birinin olması harika.”

Robertson ve İskoçya'yı sırada ne bekliyor?

Robertson, pazartesi günü St Gallen'de İsviçre'ye karşı oynanacak son Uluslar Ligi maçında forma giyerse İskoçya formasıyla en fazla maça çıkan futbolcu olacak. İskoçya, Sebastien Pocognoli yönetimindeki dört maçının yalnızca birini kazandı.

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Robertson, “Onu geçtiğimde yalnızca millî maç sayısında önüne geçmiş olacağım; hepsi bu” diye vurguladı. “Yaptıkları, bunları başarma biçimi ve dönüştüğü insan nedeniyle benim için her zaman bu ülkenin en büyüğü olacak.”