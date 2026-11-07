“Her zaman çok moral verici”: Wrexham'ın Wolves ile berabere kalmasının ardından Phil Parkinson, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin etkisini övdü

Phil Parkinson, Wrexham'ın Wolverhampton Wanderers karşısında zorlu bir mücadele sonunda beraberliği elde etmesinin ardından Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin kulüp sahibi olarak yarattığı olumlu etkiyi övdü. Ünlü ikilinin çekişmeli Championship maçında Racecourse Ground'da bulunması, hem takıma hem de yerel halka önemli bir moral desteği sağladı.

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Hollywood'un varlığı Racecourse'taki atmosferi ateşledi

Wrexham Teknik Direktörü Parkinson, Reynolds ve McElhenney'nin Kuzey Galler'e her gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri duygusal etkiyi övgüyle anlattı.

Parkinson, beraberliğin ardından “Rob ve Ryan geldiğinde bunun kulüpte çalışanlar, personel ve oyuncular için her zaman çok moral verici olduğunu düşünüyorum” dedi. Wrexham, Adam Armstrong'un golüyle geriye düştükten sonra hızla toparlanarak mücadele gücünü gösterdi. Lewis O'Brien sadece iki dakika sonra skoru eşitleyince atmosfer doruğa çıktı; kulübün ünlü sahipleri de şeref tribününde ayağa kalktı.

Parkinson, ikilinin köklü kulübü devraldıklarından beri kurduğu güçlü duygusal bağa dikkat çekti. Teknik direktör, “Kulüple kurdukları bağı, ne kadar önemsediklerini ve insanların ne zaman moral ve biraz desteğe ihtiyaç duyduğunu anlamalarını görmek güzel. Kulüp sahipleri şehre geldiğinde taraftarın da morali yükseliyor. ABD'deyken onlarla iletişim kuruyorum ama buraya geldiklerinde sohbet etmek de güzel” diye konuştu.

Son dönemdeki aksiliklerin ardından toparlanma

Yakın zamanda Premier Lig'den düşen bir takıma karşı alınan beraberlik, Wrexham'ın formunda önemli bir yükselişe işaret ediyor. 30 Ekim'de Sheffield United'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık yenilginin ardından Wrexham, Middlesbrough karşısında kritik bir galibiyet alıp Wolves karşısında da mücadeleyle kazanılmış bir puan elde ederek kulüpteki havayı kısa sürede değiştirdi.

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Parkinson, son maçları değerlendirirken “Middlesbrough ve Wolves'la başa baş mücadele edip dört puan topladığımız için memnun olmalıyız” dedi. Kieffer Moore ikinci yarıdaki fırsatı değerlendirebilseydi Wrexham üç puanı da alabilirdi. Öte yandan kaleci Anthony Patterson, beraberliği korumak ve Wolves'un 1924'ten bu yana Racecourse'taki ilk karşılaşmalarında galibiyete ulaşmasını engellemek için bir dizi kritik kurtarış yapmak zorunda kaldı.

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Championship'te her puan için mücadele

Parkinson sözlerine şöyle devam etti: “Aynı seviyeyi yakalamak her zaman zor olacaktı ama oyunculardan olağanüstü bir çaba istedik ve buna oldukça yaklaştık. İkinci yarıda yorgun bir takım gibi görünüyorduk ama oyunda kaldık. Dürüstlük açısından 10 üzerinden 10'luk bir performanstı. Kazanmak için en iyi fırsat da Kieffer'ın şutunun yavaşça direğin yanından dışarı gittiği pozisyondu.”

Beraberliğin ardından Wrexham, Championship puan tablosunda 18 puanla 15. sırada yer alıyor. Wolves ise 28 puanla dördüncü sırada ve lider Birmingham'ın sadece bir puan gerisinde.

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Konuk ekibin hayal kırıklığı

Wrexham mücadele ederek kazandığı bir puanı kutlarken Wolves Teknik Direktörü Cesar Peixoto, kenarda öfkeliydi. İkinci yarının büyük bölümünde oyuna hâkim olan ve Fer Lopez ile Tommy Doyle aracılığıyla Patterson'ı defalarca sınayan konuk ekip, galibiyet golünü bulamadı.

Peixoto, “Kazanamadığımız için kızgın ve üzgünüm. Kazanmayı hak ettik. Daha iyi takımdık. Herkes ilk dakikadan son dakikaya kadar kazanmak isteyen bir takım gördü. Oyunu kontrol ettik, topa daha fazla sahip olduk, baskıyı yönettik, çok sayıda fırsat yarattık; daha fazla şut çektik, topa daha fazla sahip olduk, daha fazla korner kullandık. Her şeyde üstündük” dedi.