Manchester United'ın perşembe sabahı teknik direktörünün görevine son vermesinin ardından Harry Maguire, Michael Carrick'e “Her zaman bir efsane olacaksın” dedi. Premier League'de ilk 10 maçından yalnızca sekiz puan toplayan United, 18. sırada bulunuyor. Bu, kulübün bir lig sezonuna son 40 yıldaki en kötü başlangıcı. Mauricio Pochettino'nun ise şimdi Old Trafford'da teknik direktörlük görevini devralması bekleniyor.

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Görevden alınan Carrick'e Maguire'dan mesaj

Carrick, kötü sonuçlar serisinin ardından görevinden alındı. Yazın imzaladığı iki yıllık sözleşmenin üzerinden henüz birkaç ay geçmişti. Manchester Evening News'in haberine göre, A takım oyuncularından bazıları eski teknik direktörlerine destek mesajları paylaştı. Maguire da onlardan biriydi.

Instagram'da Carrick ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan savunmacı, "Her zaman bir efsane olacaksın. Saygılar. Teşekkürler" diye yazdı. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon United'ın Premier League'deki 10 maçının tamamında forma giyerek Carrick'in planlarında kilit rol oynamıştı.

40 yılın en kötü başlangıcı Carrick'in görevine mal oldu

Maguire ve takım arkadaşları kötü gidişatı tersine çeviremedi. Kulüp yönetimi de değişim zamanının geldiğine karar verdi. United, perşembe sabahı yaptığı açıklamada haberi şöyle duyurdu: "Manchester United, Michael Carrick'in erkek A takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını doğrular."

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Michael, ocak ayında kulübe geri döndü ve 2025/26 sezonunda kalan 17 maçın 12'sini kazanarak takımı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı. Takım, bu dönemde ligde en fazla puan toplayan ekip oldu."

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United, Carrick'i kulüp efsanesi olarak nitelendirdi

Maguire'ın sözleri, kulübün Carrick'e yönelik açıklamasıyla da örtüşüyordu: "Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından kulüp, hedeflerimize ulaşmak için değişimin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir karara vardı. Michael, bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır."

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Açıklama şöyle devam etti: "Oyunculuğunda olduğu gibi, kulübe döndüğünden beri de görevini en üst düzeyde özveri ve profesyonellikle yürüttü. Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman güzel duygularla hatırlanacak. Kulüp, kalıcı halefini mümkün olan en kısa sürede atamayı amaçlıyor."

Pochettino'nun Carrick'in yerini alması bekleniyor

United'ın prensipte anlaşmaya vardığı söylenen Pochettino'nun Carrick'in yerini alması bekleniyor ancak henüz hiçbir şey doğrulanmadı. Kulübün, onu 2030'a kadar süren ABD ile sözleşmesinden çıkarmak için 7,4 milyon sterlin ödemesi gerekecek.

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Pochettino'nun Greater Manchester'a uçmadan önce cumartesi Miami'de ve gelecek salı gecesi Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF çeyrek final maçlarında görevine devam etmesi bekleniyor.