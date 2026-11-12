Harry Maguire, Manchester United'ın perşembe sabahı teknik direktörünün görevine son vermesinin ardından Michael Carrick'e “her zaman bir efsane olarak kalacağını” söyledi. Premier League'de ilk 10 maçında yalnızca sekiz puan toplayan United, 18. sırada yer alıyor. Bu, kulübün son 40 yılda bir lig sezonuna yaptığı en kötü başlangıç. Old Trafford'da teknik direktörlük görevini şimdi Mauricio Pochettino'nun devralması bekleniyor.

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Maguire'dan görevine son verilen Carrick'e mesaj

Carrick'in görevine son verildi. Yazın imzaladığı iki yıllık sözleşmenin henüz ilk aylarında alınan kötü sonuçlar bu kararda etkili oldu. Manchester Evening News'in haberine göre, A takım oyuncularından bazıları eski teknik direktörlerine destek mesajları paylaştı. Maguire da onlardan biriydi.

Savunma oyuncusu, Instagram'da Carrick ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Her zaman bir efsane olarak kalacaksın. Saygılar. Teşekkürler.” 33 yaşındaki futbolcu, Carrick'in planlarında önemli bir yere sahipti ve bu sezon United'ın 10 Premier League maçının tamamında forma giydi.

40 yılın en kötü başlangıcı Carrick'in görevine mal oldu

Maguire ve takım arkadaşları kötü gidişatı tersine çeviremedi. Kulüp yönetimi de değişim zamanının geldiğine karar verdi. United, perşembe sabahı yaptığı açıklamada kararı şöyle duyurdu: “Manchester United, Michael Carrick'in erkek A takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını doğrular.”

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Michael, ocak ayında kulübe geri döndü ve 2025/26 sezonunun kalan 17 maçının 12'sini kazanarak takımın Premier League'i üçüncü sırada bitirmesini sağladı. Takım, bu dönemde ligde en fazla puanı topladı.”

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United, Carrick'i kulüp efsanesi olarak onurlandırdı

Maguire'ın sözleri, kulübün açıklamasındaki Carrick'e yönelik övgüyle örtüştü: “Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapılmasının ardından kulüp, hedeflerimize ulaşmak için değişimin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir karara vardı. Michael, bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır.”

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Açıklama şöyle devam etti: “Futbolculuğunda olduğu gibi, kulübe döndüğü süre boyunca da en yüksek düzeyde özveri ve profesyonellikle hareket etti. Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman güzel duygularla hatırlanacak. Kulüp, en kısa sürede kalıcı bir halef atamayı planlıyor.”

Pochettino'nun Carrick'in yerini alması bekleniyor

Pochettino'nun Carrick'in yerini alması bekleniyor. United'ın prensipte anlaşmaya vardığı söylense de henüz hiçbir şey doğrulanmadı. Kulüp, Pochettino'yu ABD ile 2030'a kadar süren sözleşmesinden çıkarmak için 7,4 milyon sterlin ödemek zorunda kalacak.

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Pochettino'nun, Greater Manchester'a uçmadan önce cumartesi günü Miami'de, çarşamba günü ise Cincinnati'de Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF çeyrek final maçlarında görevine devam etmesi bekleniyor.