Chelsea, önümüzdeki dönemde Bournemouth ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Alex Scott'ı kadrosuna katmak için kızışan bir yarışın önünde yer alıyor.

Scott, 2023 yılında Bristol City'den Bournemouth'a geldi ve son üç yıl boyunca kariyerine devam ederek Premier Lig'in en çok talep gören orta saha oyuncularından biri haline geldi.

23 yaşındaki oyuncu, İngiltere A Millî Takımı'na ilk davetini geçtiğimiz kasım ayında aldı ve belki de talihsizliği, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamamasıydı.

Buna rağmen Scott, salı akşamı Three Lions ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında A Millî Takım ile ilk kez forma giydi; Prag'daki Fortuna Arena'da 70. dakikada Elliot Anderson'ın yerine oyuna girdi.

Yaz boyunca Scott'ın geleceği medyada yoğun spekülasyonların konusu oldu; İngiliz futbolunun elitleri bir süredir onun gelişimini yakından takip ediyordu.

"Telegraph" gazetesine göre Chelsea, transfer döneminin sonuna doğru Bournemouth'un 60 milyon sterlinlik bir teklifi reddetmesinin ardından Scott'ın imzasını almak için o zamandan beri "sıranın başına" geçti.

Chelsea'nin, geçen ay Monaco oyuncusu Lamine Camara ile anlaşmak için yaptığı son girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, ocak ayında ve önümüzdeki yaz Xabi Alonso'nun orta saha seçeneklerini güçlendirmek için aktif bir şekilde çaba sarf edeceği öne sürülüyor.

"Metro" gazetesinin aktardığına göre Bournemouth'un Scott'ı yaz döneminde satmama konusundaki ısrarı, Chelsea'nin ilgisini azaltmadı.

Ayrıca Arsenal ve Liverpool'un da Scott'ın durumunu yakından takip ettiği ve Chelsea çabalarını yoğunlaştırmaya karar verirse güçlü bir rekabet sunmalarının beklendiği belirtiliyor.

Scott'ın Bournemouth ile mevcut sözleşmesi haziran 2028'e kadar uzanıyor.

Yaz döneminde ortaya çıkan haberler, Scott'ı Vitality Stadyumu'ndan ayrılmaya ikna etmek için 80 milyon sterlini aşan bir teklifin gerekmesinin muhtemel olduğuna işaret ediyordu.

Scott'ın dün cumartesi Hırvatistan karşısında sergilediği üstün performansın ardından İngiltere Millî Takımı teknik direktörü Tuchel, Bournemouth'un oyuncusunu "tam donanımlı oyuncu" olarak nitelendirdi.

Alman teknik direktör, İngiltere'nin 7-0'lık ezici galibiyetinin ardından gazetecilere şunları söyledi: "İlk kez ilk 11'de başladı ve ne başlangıç ama. Ne performans ama!".

Sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda topla mükemmel bir ustalığa sahip, karar alma yeteneği en üst düzeyde ve büyük bir özgüvenle oynuyor. Son derece hareketli, çok özgüvenli ve topsuz alanda büyük bir çaba sarf ediyor; şu anda tam donanımlı bir oyuncu".