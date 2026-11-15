Liverpool'un yıldızlarından biri, takımla gösterdiği performans nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor; ancak konu Almanya Milli Takımı'na geldiğinde durum tamamen değişiyor ve oyuncu olağanüstü bir ilgi görüyor. Zira gazeteci Christian Falk, oyuncunun teknik direktör Jürgen Klopp ile ilişkisine dair beklenmedik ayrıntıları ortaya çıkardı.

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Wirtz (23 yaşında), İngiltere'de Liverpool ile ortaya koyduğu seviye nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalmasının ardından, Klopp (59 yaşında) yönetiminde uluslararası düzeyde bir iyileşme süreci yaşıyor; Alman Milli Takımı forması giydiğinde ise öne çıkan bir performans sergilemeye devam ediyor. "Bild" kanalındaki "Lage der Liga" programının bir bölümünde, oyuncunun Alman teknik adamla olan ilişkisinin bazı yönlerinin yanı sıra yeteneğine dair teknik değerlendirmeler de ele alındı.

Söz konusu bölüme, Alman Milli Takımı'nın eski teknik direktörü ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu Joachim Löw'ün yanı sıra "Bild"in futbol yayın yönetmeni Christian Falk, yayın yönetmeni yardımcısı Walter Martin Straten ve programın sunucusu Philipp Thiel konuk oldu.

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Löw, Wirtz'i Alman Milli Takımı'na ilk kez çağırdığı Mart 2021'i hatırlatarak, oyuncunun o dönemde 17 yaşında olduğunu, aynı gelişim hızını sürdürmesi halinde futbolun büyük yıldızlarından biri olmasını sağlayacak olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunun açıkça görüldüğünü belirtti. Ayrıca Jamal Musiala'nın da aynı dönemde, 2021 Avrupa Şampiyonası öncesinde geniş kadro içinde ilk kez milli takıma katıldığını, buna karşın Wirtz'in turnuvada yer almadığını ifade etti.

Löw, o dönemden itibaren Wirtz'in boş alanları okuma ve saha içinde hareket etme konusundaki olağanüstü yeteneğini fark ettiğini, oyuncunun pozisyon alma ve karar verme konusunda da öne çıkan bir vizyona sahip olduğunu açıkladı. Bu özelliklerin onu farklı bir oyuncu hâline getirdiğini vurgulayan Löw, yeteneklerinin yalnızca top ayağındayken sunduklarıyla sınırlı kalmadığını, topsuz alanlardaki sürekli hareketlerini de kapsadığını ve bunun takımına ek hücum çözümleri kazandırdığını belirtti.

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Almanya'nın eski teknik direktörü, Wirtz'i özellikle öne çıkaran özelliğin, teknik becerileri, yaratıcı fikirleri ve topla hâkimiyet kurma kabiliyetinin yanı sıra topsuz hareket konusunda en iyi oyunculardan biri olması olduğunu ekledi. Derinliğe yaptığı hareketlerin rakip savunmalarda geniş alanlar açtığını, bunun da takım arkadaşlarına, onun sürekli hareketinin bıraktığı boşluklardan yararlanma fırsatı sunduğunu kaydetti.

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Oyuncunun Klopp ile olan ilişkisi konusuna değinen Christian Falk, Alman teknik adamın Wirtz'i geliştirmeye ne denli önem verdiğine dair ayrıntıları açıkladı ve oyuncunun planlarında temel unsurlardan biri olacağını, Klopp'un ona büyük güven duyduğunu ve onu doğrudan yönlendirmek için çalıştığını, hatta mevcut dönemde gayriresmî olarak onu çalıştırdığını söyledi.

Falk, Klopp'un kulüple olan geçmiş ilişkisi gereği Liverpool maçlarını düzenli olarak takip ettiğini ve takımın her maçının ardından Wirtz ile kısa mesajlar ve telefon görüşmeleri aracılığıyla iletişim kurmaya özen gösterdiğini açıkladı. Liverpool'un içinden, Klopp'un oyuncuyla kulüpteki mevcut teknik direktörü Andoni Iraola'dan daha çok konuştuğuna dair bilgiler aldığını, bunun da projesi içinde ona ayırdığı rolün büyüklüğüne işaret ettiğini sözlerine ekledi.

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Falk, Wirtz'in takım içinde daha büyük sorumluluklar alması halinde Liverpool ile daha iyi seviyeler ortaya koyacağını, Klopp'un ona bu güveni ve alanı zaten tanıdığını, bunun da onunla kurduğu ilişkiye ve sürekli yönlendirmesine yansıdığını düşünüyor. Alman gazetecinin sözleri, Wirtz'in Klopp'un sistemi içinde beklenen rolünün yalnızca saha içinde ona güvenmenin ötesine geçtiğine, oyun sistemini yönetme ve fark yaratma konusunda ona daha büyük bir sorumluluk vermeyi de kapsadığına dair bir inancı yansıtıyor.

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