Arsenal'ın eski teknik direktörü Arsene Wenger, Bakü'de 189 üye federasyonun yenilenen sekize sekiz formatında mücadele ettiğini izledikten sonra ilk FIFA U-15 Dünya Kupası ve Festivali'nin başarısını övdü. FIFA'nın Küresel Futbol Gelişiminden Sorumlu Başkanı olan Fransız teknik adam, organizasyonun futbol dünyasında yükselen ülkeler ile köklü ülkeler arasındaki farkı kapattığına inanıyor.

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Küresel gençlik festivali ülkeleri bir araya getiriyor

Wenger, bir hafta süren turnuvanın 22 Ekim'de başlamasından bu yana Azerbaycan'ın başkentinde 3.000'den fazla oyuncu, teknik ekip üyesi ve yetkiliyi bir araya getirmesinden memnun. FIFA Konseyi'nin Aralık 2025'te 2011 veya 2012 doğumlu oyuncular için onayladığı organizasyonda daha küçük sahalar kullanılıyor ve devreler 20'şer dakika sürüyor. Organizasyon için özel olarak inşa edilen Hovsan Competition Complex'teki 20 sahada eş zamanlı olarak yaklaşık 1.000 maç oynanıyor.

Değiştirilen format ülkeler arasındaki farkı azaltıyor

Her kafile 14 oyuncu ve en fazla altı görevli personelden oluşuyor. Takımlar, büyükler ve gençler sıralamalarına göre seri başlarının belirlendiği gruplarda herkesin birbiriyle karşılaştığı dört veya beş maç oynuyor. Ardından performanslarına göre altı kademeye ayrılarak dört veya beş maça daha çıkıyorlar.

Turnuvanın atmosferi ve yapısı hakkında konuşan Wenger şunları söyledi: “İlk göze çarpan şey mutluluk ve heyecan. Çünkü tüm dünyayı burada bir arada görmek, yaklaşık 190 takımın katıldığı bir turnuvayı tek bir haftada düzenlemek ve [onlara] aynı yerde yaşama [fırsatı vermek]... Oyuncular çok mutlu ve çok istekli görünüyor. Tüm dünyayı böyle bir arada, iletişim kurarken, dans ederken ve oynarken görmek, futbolun her zaman yapması gereken şey.

“Bence her şey mükemmel işliyor. Oyuncu sayısının daha az olmasını, maçların 11'e 11 oynanmamasını istedik çünkü ülkeler arasındaki fark çok büyük olurdu. Ayrıca herkesin birbiriyle karşılaşabilmesi için maçların daha kısa olmasını istedik.

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“Hayatta bir sporu sevdiğinizde ne kadar iyi olduğunuzu bilmek istersiniz. Bu yüzden herkesle oynamalısınız. Böylece daha küçük ülkelerin takımları büyük ülkelerle oynayabilir. Sonrasında ülkelerine mutlaka hayaller ve mutlu anılarla dönerler. Ama aynı zamanda seviyelerini bildikleri için gelişmek adına nelere odaklanmaları gerektiğini de öğrenirler. Bu, FIFA'nın gelişim çalışmaları açısından bizim için de çok önemli.”

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Futbolda küçük ülkeler özgüven kazanıyor

Gelecek vadeden oyuncuların güçlü rakiplere karşı kendilerini sınayarak potansiyellerini nasıl fark ettiklerini anlatan 77 yaşındaki Fransız şöyle devam etti: “Hiçbir ülkenin [bir başkasından] daha başarılı olmaya doğal bir hakkı olduğuna inanmıyorum ama sayıların da bir rolü var. Birçok küçük ülkenin büyük ülkelerle rekabet ettiğini gördük. Bu yüzden karşılaşmaları önemli ve dediğim gibi, rekabet edebiliyorlar.

“Rekabet ettiğinizde aslında şunu keşfediyorsunuz: ‘Düşündüğümden daha iyiyim.’ Şunu [ve] bunu yaparsam en iyilerle rekabet edebilirim. Fırsat işte bu. Gelişmek için bir fırsat istersiniz. ‘Her yeteneğe bir şans verin’ dediğinizde mesele fırsattır. Buraya gelip oynayabilir ve en üst düzeyde var olabilmek için gereken niteliğe sahip olduklarını keşfedebilirler.”

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Final maçlarının ardından turnuva genişleyecek

Katılan her ülke, altı kademenin tamamında şampiyonların Bakü'deki Crystal Hall'da belirleneceği ve A Kademesi şampiyonunun turnuvanın genel kupasını kazanacağı 30 Ekim Cuma günkü son maç gününe kadar mücadele etmeyi sürdürecek. Bu yılki erkek çocuklar turnuvasının ardından 2027 organizasyonuna dünyanın dört bir yanından kız takımları katılacak. 2028'den itibaren FIFA üyesi 211 federasyonun tamamı, erkek ve kız takımlarını ayrı turnuvalara göndermeye davet edilecek.