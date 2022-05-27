Avrupa'nın en ikonik kulüplerinden ikisi Şampiyonlar Ligi finalini oynayacak ve aynı zamanda, iki efsanevi forma da çarpışacak.

Bu hafta sonu, Avrupa futbol kraliyetinin iki üyesi Paris'te karşı karşıya gelecek.

Bir köşede, 13 Avrupa Kupası ile şimdiye kadarki en başarılı Şampiyonlar Ligi takımı olan Real Madrid var.

Karşı köşede ise altı kez şampiyon olan Liverpool…

Bu maç, kıtanın en büyük iki takımını karşı karşıya getirmenin yanı sıra, Avrupa'nın en ikonik iki iç saha formasını da karşı karşıya getiriyor.

Real Madrid'in tamamı beyaz olan forması, kulübün kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve en az üç takma adın ortaya çıkmasına sebep olmuştur: “La Casa Blanca” (Beyaz Saray), “Los Blancos” (Beyazlar) ve “Los Merengues” (Beyazlar).

Madrid'in 120 yıllık tarihinin neredeyse tamamında, bu forma kulübün giydiği en önemli forma olmuştur ve kökleri 19. yüzyılın sonlarında, Londra'da bir futbol takımına kadar uzanıyor.

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Corinthian FC, çeşitli şekillerde The Oval, Crystal Palace ve Queen's Club'ı anavatanları olarak adlandırdı ve oyunu bir dizi farklı ilkeye göre oynadı.

Sözde, "Korint Ruhu", "Sportmenlik, adil oyun, oyun aşkı için oynamaya" odaklanma olarak tanımlandı ve takımın yol gösterici ışığıydı.

Corinthian kupalar veya para ödülleri için rekabet etmedi ve muhtemelen bu ruhun en saf örneği, takımın Corinthian'ın oyuncularının kasıtlı olarak ıskaladığını veya rakibin engelsiz bir şekilde gol atmasına izin veren penaltılara yaklaşımıydı.

Real Madrid'in kurucusu Arthur Johnson'ın, bunun bir kanıtı olmamasına rağmen, daha önceki günlerinde Corinthian'a dönüştüğü iddia ediliyor. Bunun yerine, Johnson'ın kulübün sportmenlik ahlakıyla özdeşleştiğine inanılıyor.

Beyaz mayonun Korint ile ilgili kökenleri tartışmalı olsa da, Londra kulübü Madrid'in tamamen beyaz renklerinden sapmasında kesinlikle rol oynadı.

1920'lerin ortalarında, Madrid oyuncuları Patricio Escobal ve Felix Quesada Londra'yı ziyaret ettiler ve Korint oyununu izlediler. Onlar da kulübün vizyonuna hayran kaldılar - penaltı fiyaskosu hakkındaki görüşleri kaydedilmemiş olsa da - ve İspanya’ya bu konuda ilham verdiler.

Corinthian'ın kıskanılacak ahlakını çoğaltmak için Real Madrid, siyah şortla eşleştirilmiş beyaz bir formasını kopyalayacaktı. Değişiklik yapıldı ve takım yeni formalarını Barcelona'ya karşı önemli bir kupa maçında giydi. Madrid, evinde oynanan ilk maçı Katalanlara 5-1 kaybederken Barcelona kendi evinde de 2-0 galip gelerek büyük bir zafer kazandı.

Escobal ve Quesada'nın fikri neredeyse hayata geçer geçmez siyah şortlar rafa kaldırıldı ve Real Madrid tamamen beyaza döndü. Kulübün başkanı Pedro Parages, forma değişikliğinin kötü şans getirdiğini ve tamamen beyazların sabit olması gerektiğini açıkladı.

O zamandan beri neredeyse bir asır geçti ve Real Madrid formaları üzerinden yıllar geldi geçti - parlak pembe deplasman formalarından Yohji Yamamoto ejderhalarına kadar her şey dahil - ama beyaz hiç değişmedi. Los Blancos şimdiye kadarki en başarılı kulüp olurken Di Stefano, Raul, Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ve birçok yıldız oyuncu tarafından giyildi.

1925'te siyah şortların gerçekten geride olup olmadığını asla bilemeyeceğiz, ama onları çöpe attıktan sonra iyi iş çıkardılar!

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Liverpool'un kırmızı forma yolculuğu biraz farklı. Kulübün kökenleri iyi biliniyor ve orijinal ev sahibi forma renkleri mavi ve beyazdır ve bu durum onların Everton'dan ayrılmasını yansıtıyor.

Ancak bu uzun sürmedi ve 1896'da kulüp şehrin rengini benimsedi ve beyaz çoraplarla eşleştirilmiş kırmızı bir forma kulübün temel dayanağı haline geldi.

Bu 1964'e kadar sürdü. Kulübü bir güç merkezine dönüştüren Bill Shankly, tamamen kırmızı bir tasarım denemelerini önerdiğinde renkleri değiştirdi.

Bu takımın efsanevi Liverpool forveti Ian St John, Shankly'nin formaların "psikolojik bir etkiye" sahip olmasını istediğini söyledi. Shankly, Ron Yeats'ten yeni formayı denemesini istediğinde, St John, otobiyografisinde bu fikri “tehlike için kırmızı, güç için kırmızı” olarak tanımladı. Müdür görünüşe göre, "Tanrım, Ronnie harika görünüyorsun, bu gerçekten ürkütücü" dedi. “Adeta, 7 metre boyunda görünüyorsun” diye de ekledi.

Liverpool, asla arkasına bakmadı. Formayı ilk kez Avrupa Kupası'nda Anderlecht'e karşı giydiler ve maçı 3-0 kazandılar, Shankly daha sonra eve gittiğini ve eşine maç sırasında Anfield'da ateş yanıyormuş gibi bir parıltı olduğunu söyledi.

O sezonun sonunda, Liverpool ilk FA Cup’ını kazanmıştı ve kulübün zafer yılları ve Avrupa başarılarının tümü Shankly'nin tamamen kırmızı formasıyla geldi.

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Tamamen kırmızı formanın arkasındaki hikaye, kulüp tarafından 2021-22 sezonu için kutlandı ve takımın Paris'te giyeceği forma Shankly'nin kararını temsil ediyor.

Cesur tasarımın Liverpool'a rakiplerine karşı üstünlük sağladığı fikrine övgüde bulunurken, tamamen kırmızının yeniliği, bir şekilde turuncu detayların eklenmesiyle kutlanıyor.

Böylece, Real Madrid ve Liverpool cumartesi günü Stade de France'da karşı karşıya geldiklerinde, iki takımın görünüşünü şekillendiren, kehanet veya korkutma yoluyla üstünlük arayan Parages ve Shankly'nin verdiği kararlar hatırlanacak.

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