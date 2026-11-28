Deportivo Teknik Direktörü Antonio Hidalgo, Zakaria Eddahchouri'nin kadroya dönmesiyle Barcelona'ya karşı kendisi için özel bir maça hazırlanıyor. Hansi Flick yönetimindeki golcü rakibine karşı her takımın zayıf noktaları olduğuna inanıyor ve Riazor'da çetin bir mücadele bekliyor.

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Hidalgo, Barcelona ile kendisi için özel bir buluşmaya hazırlanıyor

Hidalgo, takımı Barcelona'yı ağırlamak için hazırlıklarını tamamlarken bu sabah Abegondo antrenman tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Katalan teknik direktörü sevindiren gelişme, Eddahchouri'nin maç öncesinde takımla tam kapsamlı antrenmanlara dönmesi oldu.

Yaklaşan maçın Hidalgo için derin bir kişisel anlamı var. Teknik direktörlüğe başlamadan önce 12 yaşından 21 yaşına kadar yaklaşık on yılını Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinde kendini geliştirerek geçirdi.

Konuk ekiple bağlarına rağmen Hidalgo, Deportivo'nun kendi sahasında sıkı bir mücadele vermesini sağlamaya odaklanmış durumda. Maçların mücadele edilerek kazanılması gerektiğine inanıyor ve Riazor'daki atmosferin konuk takımlar üzerinde yoğun baskı yarattığını söylüyor.

Deportivo, Barcelona'nın zayıf noktalarından yararlanmayı planlıyor

Hidalgo, kendilerini bekleyen mücadelenin ne kadar zorlu olduğunun farkında. Yine de oyuncularının rakibe sorun çıkarabileceğine inanıyor. Eddahchouri'nin de taktik planında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu doğruladı.

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Hidalgo, Eddahchouri'nin durumuyla ilgili olarak Marca'nın aktardığı açıklamasında, “Bütün hafta bizimle antrenman yaptı ve kadroya alınmaya hazır” dedi.

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“Her takımın zayıf noktaları vardır. Her hafta yaptığımız gibi, oyunculara rakibe nerede zarar verebileceğimizi düşündüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Rakibin güçlü yönlerini ve bize nerede zarar verebileceğini de anlatıp bunlar üzerinde çalışmalıyız. Sonrasında, onların hazırladıklarından çok bizim hazırladıklarımızın gerçekleşmesini umuyoruz.”

Tek öncelik ligde kalmak

Deportivo, Flick'in takımının hücum tehdidinin tamamen farkında olarak maça çıkacak. Barcelona'nın maç başına gol ortalaması üçün üzerinde. Bu da onu durdurulması son derece zor bir takım hâline getiriyor. Riazor'a gelecek böylesine önemli bir rakibin yarattığı heyecana rağmen Hidalgo, oyuncularının bu sezonki temel hedeflerini gözden kaçırmasına izin vermedi. Galiçya kulübünün tek gerçek hedefinin en üst ligdeki yerini korumak olduğunu yineledi.

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Hidalgo sözlerini şöyle tamamladı: “Hedefimizi net biçimde aklımızda tutmalıyız. Asıl hedefimizin ligde kalmak olduğunu bilmeliyiz. Yılın başında önümüze koyduğumuz hedef buydu ve bunun için çalışmaya devam etmeliyiz.”

Flick'in takımını Riazor'da zorlu bir sınav bekliyor

Deportivo, Riazor'da bir haftalık hazırlığının karşılığını sahada almak isterken gözler artık maça çevrildi. Flick'in çok gol atan takımına karşı sonuç ne olursa olsun, bu karşılaşma Deportivo'nun ligde kalma mücadelesinde bir başka önemli adım olacak. Hidalgo, takımının hazırlığının ve taraftar desteğinin unutulmaz bir performans getirmesini umuyor.