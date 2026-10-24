Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin, kulübün Sabener Strasse’deki tesislerinde yaşadığı korkutucu sağlık acil durumunun ardından uzun süre kulübeden uzak kalması bekleniyor. Belçikalı teknik adam, cuma günü 23 yaş altı takımının antrenmanı sırasında yere yığıldı. Acil sağlık ekipleri kendisine derhal müdahale etti ve Kompany helikopterle bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

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Eberl, Kompany'nin uzun süre görevinden uzak kalacağını doğruladı

Kompany, saha kenarında bilincini kaybetmesinin ardından Münih'teki bir kliniğe acilen kaldırıldı. Olay, Bundesliga liderini sarstı. Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, duruma ve teknik direktörün iyileşme sürecine açıklık getirmek için cumartesi sabahı basının karşısına çıktı. Eberl, kulübün teknik direktörünü profesyonel futbolun yoğun baskı ortamına döndürmekte acele etmeyeceğini açıkça belirtti.

“İhtiyacı olan bütün zamanı ona vereceğiz. Herhangi bir süre belirlemeye başlamayacağız. Günlerden değil, haftalardan söz ediyoruz; bu hepimiz için açık olmalı. Vinnie'ye ihtiyacı olan bütün zaman verilecek. Önce ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor,” diyen Eberl, Bild'e göre bu ifadeleri kullandı.

Taktik sorumlulukları teknik ekip üstlendi

Kompany'nin görevinden uzak kaldığı dönemde yardımcı antrenör Aaron Danks, A takımın başına geçti. Danks, teknik ekibin Kompany'yi maç hazırlığının yarattığı stresten uzak tuttuğunu şimdiden açıkça belirtti. Geçici olarak takımın başında bulunan Danks, Kompany ile konuştuğunu ancak takım seçimi veya taktik değişikliklerle ilgili herhangi bir görüşmeyi kesinlikle yasakladığını söyledi. Günlük işleri ekibin geri kalanı yürütürken 40 yaşındaki teknik direktörün tamamen iyileşmesine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Bu destekleyici yaklaşım, takımın Freiburg ile oynayacağı Bundesliga maçına odaklanmasını sağlarken teknik direktöre de antrenman sahasında aniden yere yığılmasının fiziksel etkilerinden kurtulmak için ihtiyaç duyduğu zihinsel alanı tanıyor. Danks, “Dün gece onunla konuştum ve futbolla ilgili hiçbir şey konuşmayacağımızı söyledim. Sadece nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Her şeyle biz ilgileniyoruz,” dedi.

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Teknik direktörü kendi hırsından korumak

Eberl, Kompany'nin yere yığılmasından önceki hafta hafif sağlık sorunları yaşadığını kabul etti. Bunlar arasında, Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce faaliyetlerini kısa süreliğine kısıtlamasına neden olan bir virüs de vardı. Ancak teknik direktörün takımın başında olma isteği, çoğu zaman kendi sağlığına ilişkin kaygılarının önüne geçiyor. Kulüp, sağlık uzmanları tam olarak onay verene kadar teknik direktörle onun durmaksızın çalışma isteği arasında bir engel oluşturma sorumluluğu taşıdığını düşünüyor.

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Eberl, “Doktorlar dün akşamdan beri bunun ne olduğunu anlamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyor. İncelemeler sürüyor ve şimdiden sonuç verdi. Ancak daha fazla test yapılması gerekiyor,” dedi. Kompany'nin karakteri hakkında da şunları söyledi: “Vinnie sadece bir şeyler yapmak, harekete geçmek istiyor. Güzel bir söz vardır: Vücudunuzun en sessiz işaretlerini duymazsanız sonunda çığlık atar. Ne yazık ki şimdi olan da bu.”

Olayın Bayern'in genç oyuncuları üzerindeki sarsıcı etkisi

Olay, kulübün genç oyuncuları için özellikle sarsıcıydı. Kompany, 23 yaş altı takımını izlerken yere yığıldı ve birçok genç oyuncu şok yaşadı. Durumun ciddiyeti üzerine kulüp, rezerv takımın planlanan maçını erteledi. Böylesine korkutucu bir anda 17 ve 18 yaşındaki sporcuların duygusal iyilik hâlinin maç takviminden daha önemli olduğu kabul edildi.

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Eberl, antrenman tesisindeki ortamı anlatırken, “17 veya 18 yaşındaki çocuklar için bu, başa çıkılması çok zor bir durumdu ve bu çok insani. Birçok kişi henüz olumsuz deneyimler yaşamadı. Neyse ki maçı erteleyebildik,” dedi.