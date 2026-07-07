"Her şeyin bir sınırı vardır, Chris"... Portekiz, Ronaldo'yu hesap soruyor: Kibiriniz altın nesli mahvetti

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndan utanç verici bir şekilde elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo yeniden gündeme oturdu; bu kez ise, ayrılışını kendi istediği şekilde kontrol etme arzusu ile uluslararası futboldan emekli olması yönündeki artan medya baskısı arasında sıkışıp kalan Portekizli efsane için durum son derece zor görünüyor.

Portekiz’in son 16 turunda İspanya’ya 1-0 yenilerek turnuvadan utanç verici bir şekilde elenmesinin ardından, Portekiz basınınındaki köşe yazarları, Cristiano Ronaldo’ya sert eleştiriler yöneltmeye başladı. Daha önce, onun muhteşem kariyerine saygı duyarak, ve onun belirleyici goller atmasını umarak, onun muhteşem kariyerine saygı göstermişlerdi; ancak bu, ulaşılamaz bir hayaldi. Roberto Martínez, yıldız forvetinin hayal kırıklığı yaratan performansının sorumluluğunu üstlenmemekle suçlandı.

“Apola” gazetesinde Francisco Vaz de Miranda şöyle yazdı: “Cristiano Ronaldo, seni yok etmek istemiyoruz, ama her şeyin bir sınırı vardır. Gereğinden fazla uzayan kaptanlık görevine bir son vermek gerekiyor. Yedek kulübesinde değişiklik gerekiyorsa, sahada da aynı derecede gereklidir ve Cristiano Ronaldo’nun kenara çekilme zamanı gelmiştir.”

Portekizli yazar şöyle devam etti: “Gördüğümüz gibi, kibirli yapısı, şu anda olağanüstü bir performans sergileyen bir oyuncunun yedeği olmasını engelliyor. Cristiano Ronaldo’nun 90 dakika boyunca sahada olması konusundaki bu sağlıksız ısrar olmasaydı bu turnuva nasıl olurdu, bu sonsuza kadar bir muamma olarak kalacak ve bunu Donald Trump bile değiştiremez.”

Ancak sorun şu ki, Cristiano Ronaldo henüz milli takımdan emekli olduğunu açıklamadı; karışık bölgede şunları söyledi: “Dünya Kupası’ndan bu şekilde ayrılmak beni üzüyor, ancak dün basın toplantısında da söylediğim gibi, elimden gelenin en iyisini yaptım ve içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu, şüphesiz benim son Dünya Kupamdı, ancak artık düşünmek ve ailemle vakit geçirmek için zamanım olacak. Aceleci kararlar almayacağım.”

Maç sonrası gösterdiği, içine kapanık ve gözyaşlarıyla dolu tepkisi herkesi ikna etmedi. “Apola” gazetesi, “Kaç damla gözyaşı, Cristiano? Portekiz için mi?” diye sordu; bu, Portekizli yıldızın ülkesinin turnuvadan elenmesinden çok, kendisi ve geleceği için ağladığını açıkça ima ediyordu.

Benzer şekilde, şampiyonluk adayları arasında yer almalarına rağmen genel olarak mütevazı bir performans sergileyen Portekiz’den çok kendisine odaklanan maç sonrası yorumları da Portekiz basını tarafından hoş karşılanmadı; basın, 41 yaşındaki yıldızın hâlâ kendini ulusal çıkarların üstünde gördüğünü düşündü.

Roberto Martínez’in, 5 kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo’yu Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübünde çalıştıran teknik direktör Jorge Jesus’un yerine geçmesi bekleniyor; ancak Ronaldo, hâlâ verecek daha çok şeyi olduğuna karar verirse, Jesus’un onu emekliye ayrılmaya teşvik etmesi pek olası görünmüyor. Bu durum, Portekiz’i yıllarca sürebilecek yeni bir ikilemin içine sokuyor.

Zor sorular ise hâlâ cevap bekliyor: Cristiano Ronaldo kendi isteğiyle kenara çekilecek mi? Yoksa kararı gelecek teknik direktör mü verecek? 41 yaşında, Portekiz’in kaderi onun elinde, ancak hayal ettiği şekilde değil; onurlu bir şekilde emekli olmakla, biri onu ayrılmaya zorlayana kadar devam etmek arasında acı verici bir seçimle karşı karşıya.

Bu sonuçla Portekiz, tarihinin en iyi nesillerinden biriyle Dünya Kupası’nı kazanma konusunda altın bir fırsatı kaçırmış oldu; Ronaldo ise tarihi bir yol ayrımında bulunuyor: Ya uluslararası kariyerinin sonunu kendi eliyle yazıp mirasının geri kalanını koruyacak, ya da bir antrenörün eliyle bu sonun yazılmasını bekleyecek; bu antrenör, yaşayan bir efsaneyi ilk on birden çıkarmak için yeterli cesarete sahip olmayabilir ve bu durum, İspanya karşısında yaşanan utanç verici elenmeden bile daha acı verici olabilir.