José Luis Martínez-Almeida, İspanya'nın başkenti Madrid'in belediye başkanı, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya aday şehir konusundaki tutumunu sertleştirerek, İspanya'nın finali ağırlamaya elverişli tüm özelliklere sahip olduğunu ve bu haktan mahrum bırakılmasının ülkeye yönelik "doğrudan bir hakaret" sayılacağını, bunun da ülkenin turnuvanın organizasyonundaki rolünün yeniden gözden geçirilmesini gerektireceğini vurguladı.

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Almeida, Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre, belediye binasındaki "Dünyanın Kralları" sergisini ziyareti sırasında finalin İspanya'da oynanması talebini yineledi ve ülkesinin bu turnuvanın en önemli etkinliğine ev sahipliği yapmak için gerek milli takımlar, gerek stadyumlar, gerekse altyapı ve organizasyon tecrübesi açısından yeterli gerekçeyi sunduğunu savundu.

İspanya ve Portekiz'in, Dünya Kupası'nın başlamasının yüzüncü yılı münasebetiyle düzenlenecek kutlama maçlarının organizasyonuna başka ülkelerin de katılmasına rağmen, Fas'ın kendilerine katılmasından önce ev sahipliği dosyasında girişimin asıl sahipleri olduğuna dikkat çekti.

Madrid Belediye Başkanı, milli takımlarının çeşitli düzeylerde elde ettiği başarıları göz önünde bulundurarak İspanya'nın final maçına ev sahipliği yapmaktan dışlanmasının mümkün olup olmadığını sorguladı ve şöyle konuştu: "İspanya Milli Takımı'nın futbola kattıklarından sonra bizi finalden mahrum mu bırakacaklar? Erkek, kadın ve olimpiyat milli takımlarının sunduklarından ve Avrupa Şampiyonası'nda elde edilenlerden sonra, en iyi stadyumlara, altyapıya ve büyük etkinlikleri organize etme tecrübesine sahip bir ülkeden final maçını almaya biri cüret edebilir mi?"

Almeida yalnızca finale ev sahipliği talebiyle yetinmedi, daha da ileri giderek İspanya'nın seçilmemesinin mevcut organizasyon rolünü sürdürmesini gözden geçirme konusu haline getireceğini savundu.

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Şöyle dedi: "İspanya futbolunu bu haktan mahrum bırakmak cimrilik olur. İspanya'nın Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmayı hak ettiğine inanıyorum ve eğer ev sahipliği yapmazsak, rolümüzü yeniden gözden geçirmemiz gerekir; çünkü her şeyin bir sınırı vardır."

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Tutumunu, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun ev sahipliği dosyasına ilişkin değerlendirmesine dayandırdı ve altyapı değerlendirmesinin ardından İspanya'nın en yüksek puanı aldığını belirterek, adaylığını destekleyen tesisler arasında Santiago Bernabéu Stadyumu ile Metropolitano Stadyumu'nu öne çıkardı.

Aday şehir düzeyinde ise Madrid Belediye Başkanı, finalin başkentte oynanması konusundaki ısrarını vurguladı, ancak Madrid'in seçilmemesi halinde başka bir İspanyol şehrinde ev sahipliği yapılmasına karşı çıkmayacağını teyit etti.

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Şöyle dedi: "Fas için üzgünüm ve her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak maçın Madrid'de oynanmasından mutlu olurum ve finale ev sahipliği için adaylığını savunacağım, ancak başkentte oynanmazsa İspanya içinde kalmalı, bu durumda da Barcelona olur."

Almeida'nın bu tutumu, final maçına ev sahipliği için İspanya ile Fas arasındaki rekabet ortamında geliyor; Fas da maçı Kazablanka'daki yeni bir stadyumda ağırlamaya çalışıyor.

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İspanyol yetkili, finalin Fas'a geçme ihtimaline itirazını gizlemedi ve ülkesinin ev sahipliği dosyasında sunduklarının kendisine maçı talep etme konusunda güçlü gerekçeler verdiğini savundu; ancak bunun, savunduğu seçenek olarak Madrid'in adaylığına verdiği destekten vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirtti.

İspanya, Portekiz ve Fas'ın 2030 Dünya Kupası finallerine ortak olarak ev sahipliği yapması planlanırken, Uruguay, Arjantin ve Paraguay ise ilk kez 1930'da Uruguay'da düzenlenen turnuvanın başlamasının yüzüncü yılı münasebetiyle üç kutlama maçının organizasyonuna katılıyor.

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Altı ülke maçların ve organizasyon görevlerinin dağıtılmasını beklerken, final stadyumunun belirlenmesi, Dünya Kupası'nın başlamasından önce geniş ilgi gören en önemli dosyalardan biri olmaya devam ediyor.