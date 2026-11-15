Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi, İspanya'ya Dünya Kupası zaferini getiren, son dakikada kale çizgisinde yaptığı nefes kesen müdahaleyi anlattı. Genç savunmacı, Arjantin'e karşı oynanan finalde yaptığı ve İspanya taraftarlarının hafızasından uzun süre silinmeyecek blokla maçın kahramanı oldu.

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İspanya, nefes kesen uzatma mücadelesinde ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı

İspanya, bu yaz 2026 finalinde Lionel Messi'nin Arjantin'ini kıl payı geçerek ikinci Dünya Kupası kupasını kazandı. Ferran Torres, uzatmaların 16. dakikasında attığı belirleyici golle İspanya'yı öne geçirdi ancak şampiyonluk son saniyelere kadar kesinleşmedi.

120. dakikada İspanya 1-0'lık üstünlüğünü korumaya çalışırken Messi, ayağının dışıyla verdiği pasla savunmanın arkasına koşan Giuliano Simeone'yi buldu. Atletico Madrid'in kanat oyuncusu topu kale ağzına çevirdi ancak Cubarsi, Marco Senesi'den önce topa ulaşarak Arjantin'in beraberliği yakalamasını engelledi.

Cubarsi, Senesi'yi durdurduğu pozisyondaki anlık kararını anlattı

Barcelona'nın stoperi, The Athletic ile yaptığı röportajda belirleyici pozisyonu değerlendirerek tehlikeyi nasıl fark ettiğini ve topu gol çizgisinden nasıl uzaklaştırdığını anlattı.

“Messi'nin ceza sahasının kenarında topla buluştuğunu ve Simeone'nin savunma hattımızın arkasına koştuğunu hatırlıyorum,” diyen Cubarsi, The Athletic'e şöyle konuştu: “Aramızda kısa süreli bir kopukluk vardı ama Messi pası verir vermez nerede olduğumu anlamak için çevreme hızlıca baktım.

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“Yanımda Merino'yu, Merino ile benim aramdaki boşluğa girmeye çalışan Senesi'yi gördüm. Senesi'nin tehlikeli bir konumda olduğunu fark ettim. Simeone topu ortalamak üzere harekete geçer geçmez bütün gücümle Senesi'ye doğru atılmam ve sonrasında ne olacağını Tanrı'ya bırakmam gerektiğini biliyordum.

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“Topu uzaklaştırdım ve tamamen tükenmiş hâlde yere düştüm. Başımı çimlere gömülü tuttum, arkama bile bakmadım. Tribünlerde büyük bir uğultu olmadığını fark edince kendi kalemize bakmak için bir gözümü kaldırdım. Top ağlarda değildi ve rahat bir nefes aldım. İlk düşüncem şuydu: ‘Tamam, dünya şampiyonu olmadan önce savunmamız gereken bir pozisyon daha az kaldı.’”

Kırmızı kartla sonuçlanan çarpışma ve büyük başarılar, hızlı yükselişine damga vurdu

19 yaşındaki oyuncu, uzatmaların başında, 93. dakikada yaşanan sert bir müdahalenin ardından Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in oyundan atıldığı pozisyonun da merkezindeydi. Acıya rağmen oynamaya nasıl devam ettiğini anlatan Cubarsi, şunları söyledi: “Sahipsiz bir top vardı, ikimizin de eşit şansla girdiği bir mücadeleydi ve ikimiz de tüm gücümüzle gittik. Topa önce ben ulaştım, ardından havada takla attım ama bunu bile hatırlamıyorum. Ne olduğunu vücudum yere çarpar çarpmaz anladım. Havadayken zihnim de süzülüyormuş gibi hissettim. Bileğim biraz acıdı ama Dünya Kupası finalinde adrenalin, her şeye rağmen devam etmenizi sağlıyor.”

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Bireysel takdirden çok takımın başarısına öncelik veren Cubarsi, son düdüğün hemen ardından turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmesine şaşırdı. Bu ödül, Golden Boy ödülünü de kazandığı, İspanya A Millî Takımı'nda 24 kez forma giydiği ve 2024'teki ilk maçından bu yana Barcelona formasıyla 141 karşılaşmaya çıktığı dikkat çekici dönemdeki başarılarına eklendi.

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