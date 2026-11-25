Erling Haaland, Napoli ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Manchester City’nin yaşadığı sıkıntıları sert ve dürüst sözlerle değerlendirirken üzgün görünüyordu. Norveçli golcü, takım alışıldık üstün oyununu sürdürmekte zorlanırken oyuncular arasında şüphelerin belirmeye başladığını kabul etti.

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City, Etihad’daki beraberlikte iki kez geriden geldi

Manchester City’nin kötü gidişatı, Enzo Maresca’nın ekibinin Etihad Stadyumu’nda Napoli ile 2-2 berabere kalmasıyla sürdü. İtalyan konuk ekip, Rasmus Hojlund ve Noa Lang’ın golleriyle iki kez öne geçti; ev sahibi takım her iki seferinde de geri dönmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda Ayyoub Bouaddi ve Rayan Cherki’nin attığı goller City’ye bir puan kazandırdı. Ancak bu sonuçla Şampiyonlar Ligi puan tablosunda altıncı sırada kalan ekip, doğrudan katılım sağlayan sıralamadaki yerini yalnızca bir puan farkla koruyor.

Haaland’dan City’nin oyunu kontrol edememesine ilişkin çarpıcı değerlendirme

Son düdüğün ardından TNT Sports’a konuşan ve moralsiz olduğu görülen Haaland, City’nin alışıldık seviyesinin çok altında kaldığını kabul etti. “Baskı kurmaya çalıştık ama başaramadık. Bu yeterince iyi değil,” dedi. “Çok kolay fırsat verdik ve oyunu istediğimiz gibi kontrol edemedik ya da istediğimiz gibi hücum edemedik.”

“Futbol hem çok zor hem de çok kolay olabilir. Maç kazandığınızda her şey kolaydır ve ne yapmanız gerektiğini tam olarak bilirsiniz. Kazanamadığınızda ise her şeyi sorgulamaya başlarsınız. En iyisi düşünmemek olurdu ama böyle anlarda bu zor.”

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Golcü oyuncu, beIN Sports’a verdiği ayrı bir röportajda City’nin sorunlarının kaynağını belirlemekte zorlandığını itiraf etti. “İki kez geri dönmeyi başardık ama daha fazlasını bekliyoruz. Daha iyisini yapmalı, oyunu daha fazla kontrol etmenin ve daha iyi oynamanın yollarını bulmalıyız,” diye ekledi. “Neyimizin eksik olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama son birkaç maçta bir şeylerin tam olarak yolunda gitmediğini hissedebiliyordunuz. Bunun ne olduğunu bulmalı, olumlu kalmalı ve her oyuncudan en iyi verimi almalıyız.”

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Gol hasreti ve saha dışındaki belirsizlik City’yi zorluyor

Nottingham Forest’a karşı alınan 3-1’lik yenilgi ve Fulham ile 1-1 biten beraberliğin ardından bu sonuç, City’nin tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Haaland’ın performansı da takımın düşüşünü yansıtıyor: 26 yaşındaki oyuncu, ilk 12 maçında 14 gol attıktan sonra üst üste dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Kulübün karşı karşıya olduğu 115 suçlamaya ilişkin davadaki belirsizlik de soyunma odasının üzerinde etkisini sürdürüyor. Yorumcu Gary Neville, bu ayın başlarında Forest yenilgisinin ardından bu durumun takıma “sızmaya” başlayabileceği uyarısında bulunmuştu. Baskıya rağmen Haaland, takım arkadaşlarını karşılık vermeye çağırdı: “Çok fazla kaliteye sahibiz. Mesele, her oyuncunun bu kalitesini ortaya çıkarmak. Olumlu kalmak ve sahaya enerji taşımak için yeniden toparlanmalıyız.”

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Arsenal deplasmanında zorlu Premier Lig sınavı

Maresca’nın ekibinin Avrupa’daki hayal kırıklığı üzerinde düşünecek fazla vakti yok; sıradaki rakibi, deplasmanda karşılaşacağı son Premier Lig şampiyonu Arsenal. Dört maçtır kazanamadan bu deplasmana gitmek, ritim bulmakta zorlanan kadro için büyük bir sınav olacak.

Haaland da önlerindeki görevin zorluğunu kabul etti: “Sıradaki maçımız şampiyona karşı. Sezonun en zor maçı. Çok ama çok üst düzey bir performansa ihtiyacımız var.”