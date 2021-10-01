"Her şeyi Ronaldo'dan beklemek bizi tembelleştirdi"

Eski takım arkadaşı Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo’nun Juventus üzerinde yarattığı ilginç bir etkiden bahsetti.

Ronaldo’nun Juventus macerasıyla ilgili konuşan Bonucci, adeta Manchester United’a uyarı niteliğinde açıklamalar yaptı.

İtalyan savunmacıya göre, Ronaldo’nun varlığı Juventus kadrosundaki bazı isimler üzerinde ters etki yaratarak takımı tembelliğe itmiş.

Portekizli yıldız Manchester United’a döndüğünden beri altı maçta altı golle hala formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı. Fakat İtalya’da geçirdiği üç yılda Juventus takım halinde sürekli kötüye gitmişti.

Ronaldo’nun ilk sezonunda Serie A’yı ve İtalya Süper Kupası’nı kazanan Juventus, ikinci sezonda sadece Serie A şampiyonluğuyla yetindi ve yedi yıl sonra ilk kez sezonu tek kupayla tamamladı.

Ronaldo’nun İtalya’daki son yılında Süper Kupa’yı ve İtalya Kupası’nı kazanan Juventus, ligde ancak dördüncü sırayı alabildi. Böylece Juve’nin 10 yıllık şampiyonluk serisi son buldu.

Ne söyledi?

The Athletic’e konuşan Bonucci; Ronaldo’nun gelişiyle yaşananları şöyle anlattı:

“Bu isim dünyanın en iyi oyuncusu dahi olsa, tek bir kişinin galibiyeti garantileyeceği düşüncesi bizi olumsuz etkiledi.”

“Cristiano’nun varlığı üzerimizde büyük bir etki yarattı. Onunla antrenman yapmak bile bize bir şeyler kattı, ama takımdaki oyuncular farkında olmadan Ronaldo’nun galip gelmek için yeterli olduğunu düşünmeye başladı.”

“Günlük çalışmalarımızı aksatmaya, alçakgönüllü tavrımızdan, arkadaşlarımıza destek olma isteğinden ödün vermeye başladık. Son birkaç yılda bunun gerçekleştiğini gözlemlemek mümkün.”

“Topu Cristiano’ya verirsek bize maçı kazandıracağına kesin gözüyle bakmaya başladık.”

“Ama bizim ona ihtiyacımız olduğu kadar, Cristiano’nun da takıma ihtiyacı vardı. Elinizdeki dünyanın en iyi futbolcusu bile olsa, o ismi yukarı çıkaracak olan takımdır.”

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