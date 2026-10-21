“Her şeyi özümsedi!” Virgil van Dijk, Liverpool’un çıkış yapan yıldızı Rio Ngumoha’nın potansiyelini ortaya çıkarmasında Mo Salah’ın payı olduğunu söyledi

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, genç yetenek Rio Ngumoha'nın hızla yükselişinde Mohamed Salah'ın hayati rol oynadığını vurguladı. Salı gecesi Anfield'da Villarreal karşısında alınan 4-3'lük heyecan dolu Şampiyonlar Ligi galibiyetinde öne çıkan Ngumoha, Avrupa sahnesindeki müthiş geri dönüşün ateşleyicisi oldu ve kulübün kendini kanıtlamış yıldızlarından çok şey öğrendiğini gösterdi.

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Salah, yeni nesle yol gösteriyor

Van Dijk, Ngumoha'nın son dönemdeki form yükselişinde Salah'ın başlıca etkilerden biri olduğunu belirtti. Genç oyuncu, Liverpool'un iki gol geriden gelip 4-3 kazandığı maçtaki etkileyici geri dönüşüne iki kritik asist yaparak öncülük etti.

Tecrübeli savunmacı, İngiltere genç millî takım oyuncusuna birçok deneyimli ismin destek olduğunu söyledi. Ancak başarıya giden yolda örnek alınacak isim olarak özellikle Salah'ı gösterdi. Hollandalı oyuncu, ESPN'in aktardığı açıklamasında şöyle dedi: “Herkes katkı sağlıyor ama geçen yıl Mo ile çalışması onun için elbette çok önemliydi. Mo, kulübün en iyi kanat oyuncularından biriydi ve her şeyi yaşamıştı. Öyleyse neden ondan öğrenebileceği her şeyi öğrenip bunu sahada kendi yetenekleriyle birlikte göstermesin?”

Kanatta sürekli tehdit

Ngumoha'nın Villarreal karşısındaki performansı, taktiksel açıdan ne kadar hızlı geliştiğini gösterdi. Henüz 18 yaşındayken, 2008-09 sezonundan bu yana tek bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az beş başarılı dripling (yedi), rakip ceza sahasında en az 10 topla buluşma (12) ve birden fazla asist (iki) kaydeden en genç oyuncu oldu.

Van Dijk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu bu sezon gösterdiğini düşünüyorum ama ondan gelecek çok daha fazlası var. Zaman zaman son derece hızlı ve etkili oluyor; bunu yine gösterdi. Maç boyunca sürekli tehdit oluşturdu ve karşısındaki savunmacıya zor anlar yaşattı.”

Getty Images

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Kaptan için zorlu bir gece

Ngumoha'nın etkileyici performansı öne çıksa da Van Dijk maçın ilk bölümünde yaşadığı zorluklar konusunda dürüst davrandı. Hollandalı savunmacının alışılmadık bir hatası, Georges Mikautadze'nin Villarreal'i Anfield'da öne geçirmesine fırsat verdi. Ardından savunmadaki başka bir dikkatsizlik, Sergi Cardona'nın konuk ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Alexis Mac Allister, Ronald Araujo ve Florian Wirtz'in golleri Liverpool'un maçı çevirmesine yardımcı oldu. Van Dijk ise Andoni Iraola'nın takımının erken üstünlük kurmasındaki kendi payını açıkça kabul etti.

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Hollanda millî takım oyuncusu, maçın başlangıcını değerlendirirken şunları söyledi: “Korkunç bir başlangıçtı. Böyle durumlarda işi yokuş yukarı götürmek zorunda kaldığınızı söylerler. Bir savunmacı olarak bundan sonra toparlanmak oldukça zor. Denedim ama kişisel olarak kötü bir gün geçirdim. Yine de 11 oyuncu birlikte bunu başardık. Maçı çevirdik ve önemli olan da bu.”

Takım olarak toparlandılar

Van Dijk sözlerini şöyle tamamladı: “Ne yazık ki hayatta bazen böyle şeyler olabiliyor. Neyse ki Liverpool kariyerimde çok sık yaşanmadı ama bu gece en iyi hâlimde değildim. Yine de kazandık. Mesele ben değilim, hepimiziz. Üç puanı aldık.”

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Premier League'e yavaş başlayan ve yedi hafta sonunda lider Manchester City'nin dokuz puan gerisinde beşinci sırada bulunan Liverpool, Avrupa'da ise güçlü performansını sürdürerek ilk üç Şampiyonlar Ligi maçının üçünü de kazandı.