Jose Mourinho, Real Madrid'in PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Vinicius Junior'ın yeniden en üst seviyesine çıkacağına inandığını vurguladı. Real Madrid teknik direktörüne göre Brezilyalı oyuncunun son dönemdeki ritim kaybının nedeni motivasyon eksikliği değil, dört maçlık cezası.

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Mourinho, PSV maçı öncesinde Vinicius Junior'a destek verdi

Mourinho, Vinicius'un Real Madrid'in PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeniden en üst seviyesine çıkacağına inandığını söyledi. Santiago Bernabeu'da maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik direktör, Avrupa mücadelesinin 5. haftası öncesinde Brezilyalı forveti savundu.

Vinicius bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta yalnızca bir gol ve üç asist kaydetti. Kanat oyuncusunun formu son dönemde sorgulansa da Mourinho, gençliğinin ve başarı arzusunun oyuncusu için önemli avantajlar olduğunu vurguladı.

Brezilyalının yeniden yükselişinde gençliği ve empatisi belirleyici

Mourinho'ya göre Vinicius'un yıldızlığa hızla yükselmesi, onun hâlâ ne kadar genç olduğunun sık sık gözden kaçmasına yol açıyor. Real Madrid teknik direktörü, fiziksel gerilemeyle mücadele eden tecrübeli oyuncuların aksine forvetin başarılı olmak için gereken tüm özelliklere hâlâ sahip olduğunu vurguladı.

"Yeniden tüm potansiyelini ortaya koyacak," diyen Mourinho, kulübün resmî internet sitesine şunları söyledi: "Genç. Oyuncular bazen 30 yaşına yaklaştıklarında ya da bu yaşı geçtiklerinde ideal fiziksel durumlarını korumakta zorlanır, bazıları da motivasyonunun bir kısmını kaybeder. Vini Jr. genç. İnsanlar onun çok genç yaşta geldiğini ve olağanüstü yüksek bir seviyeye çok erken ulaştığını unutabiliyor.

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"Her şeyi kazandı ama insanlar onu hedef aldığında, kendisinin gerçekten iyi bir çocuk olduğunu ve herkese karşı çok empatik davrandığını hep söyledi. Bu, çok önemli bir temel."

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Ceza, forvetin ritmini ve özgüvenini sekteye uğrattı

Mourinho, Vinicius'un son dönemde düzenli bir ritim yakalayamamasının daha derin bir sorundan değil, doğrudan aldığı disiplin cezasından kaynaklandığını açıkladı. Teknik direktöre göre dört maçlık ceza , Vinicius'un Villarreal karşısında maç kazandırabilecek kalitesini göstermesinin hemen ardından gelişimini durdurdu.

Teknik direktör, "Geçen gün çok olumlu bir etki yarattı. Villarreal karşısında maçı çevirdiğini hatırlıyorum ama kırmızı kart görmesi nedeniyle dört maç oynayamadı. Bu da gelişimini ve özgüvenini sekteye uğrattı," dedi. "Hafta sonunda oyuna iyi girdi ve maçın çevrilmesine yardımcı oldu."

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi sınavına hazırlanıyor

Hafta sonu oyuna girdikten sonra yarattığı etkiyle özgüveni artan ve teknik direktörünün tam desteğini alan Vinicius, bu ivmeyi Avrupa sahnesine taşımaya çalışacak. Real Madrid, dinamik kanat oyuncusunun güçlü bir performansının 5. haftada belirleyici olabileceğini bilerek PSV'yi Santiago Bernabeu'da ağırlayacak.

Mourinho, Brezilyalı oyuncunun sonradan oyuna girerek gösterdiği etkiyi Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir performansa dönüştürmesini umuyor. PSV'nin ziyareti, Vinicius Junior'a teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni haklı çıkarma ve sezonuna yeniden ivme kazandırma fırsatı sunuyor.