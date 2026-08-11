"Her şeyi değiştiren 15 dakika": Enrique kararının sırrını açıkladı ve imkansız bir hedef koydu

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, mevcut sözleşmesinin 2027 yılında sona ermesine yakın olmasına rağmen geleceğiyle ilgili spekülasyonlara son vererek Fransız kulüpte uzun yıllar boyunca kalma isteğini teyit etti ve Paris projesinin, teknik direktörlük kariyerinde kendisi için hâlâ en heyecan verici deneyimi temsil ettiğini vurguladı.

Luis Enrique, Avrupa Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine yaptığı açıklamalarda, Paris Saint-Germain ile önümüzdeki uzun yıllar boyunca kalmayı umduğunu belirtti; kulüp, yönetim ve taraftarlarla olan ilişkisinin kendisine çalışmaya devam etmek için motivasyon verdiğini ve takımı Avrupa futbolunun zirvesinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya niyetli olduğunu ifade etti.

Enrique, Paris Saint-Germain'in yönetimini 2023 yılında devralmış ve kısa bir süre içinde takımı benzeri görülmemiş bir başarı aşamasına taşımayı başarmıştı. Onunla birlikte iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak Fransız kulübü, Avrupa sahnesinde mücadele eden en dikkat çekici güçlerden biri hâline geldi.

İspanyol teknik direktör, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından gelen dönem hakkında konuşarak, futbolun baskısından uzaklaşma çabasıyla ailesiyle birlikte geçirdiği 7 haftalık bir izin aldığını açıkladı. Ancak transfer dönemi ve yeni sezona hazırlık süresince süregelen iletişim ve alınması gereken kararlar nedeniyle, bu seviyedeki bir teknik direktör için işten tamamen kopmanın neredeyse imkânsız olduğunu kabul etti.

Enrique, Paris Saint-Germain ile elde ettiği büyük başarıya rağmen kendisinin "dâhi" olarak nitelendirilmesini reddederek, gelişiminin sırrının olağanüstü bir yetenekle değil, rekabete duyduğu tutku, performansı sürekli geliştirme isteği ve oyuncularla, takımla olan ilişkisini derinleştirme arzusuyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik direktör, sadece emir vermekle yetinmek yerine oyuncularını ikna etmeye çalıştığını açıkladı; oyunu anlamak ve onu oyunculara basitleştirilmiş bir biçimde anlatabilmenin, onlardan en iyisini çıkarmasına yardımcı olan en önemli faktörlerden olduğunu belirtti ve kendisini en büyük kupaları kazandıktan sonra bile harekete geçirenin işte bu sürekli gelişme isteği olduğunun altını çizdi.

Enrique, Paris Saint-Germain'in önündeki bir sonraki mücadelenin, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için başlıca aday olarak görülmediği bir aşamadan şampiyonluğun en dikkat çekici adaylarından birine geçmesinin ardından kıtanın büyükleri arasındaki yerini korumak olduğu görüşünde.

İspanyol teknik direktör, takımının artık UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste üçüncü kez kazanarak Real Madrid'in başarısına eşit gelme konusunda tarihî bir fırsata sahip olduğuna işaret etti; bu hedefin oyuncular ve teknik ekip için olağanüstü bir motivasyon kaynağı olduğunu ve takımın geçmişte elde ettikleriyle yetinmek istemediğini vurguladı.

Enrique, zirveyi korumanın oraya ulaşmaktan çok daha zor olduğunun altını çizerek, Paris Saint-Germain'in rakiplerinin saygısını kazandıktan ve Avrupa şampiyonluğu hesaplarından dışlanamayacak bir takıma dönüştükten sonra yeni konumunu koruyabilmek için daha büyük bir çalışma ortaya koymakla yükümlü hâle geldiğini açıkladı.

Enrique, Paris kulübüyle olan deneyimi hakkında konuşurken, Paris Saint-Germain projesinin teknik direktörlük projeleri arasında kendisi için en heyecan verici olanı olduğunu ortaya koydu ve futbol danışmanı Luis Campos ile buluştuğu anı hatırlatarak, ikisi arasında vizyon konusunda tam bir uyum olduğunu keşfetmenin yalnızca 15 dakika sürdüğünü söyledi.

Teknik direktör, kulüp içinde huzur duyduğunu vurgulayarak, yönetimin ve taraftarların desteği ortasında her sezona başlamaktan keyif aldığını, takımın geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıları tekrarlamanın zorluğunun farkında olmasına rağmen çalışmaya devam etmeyi ve daha fazla zafer kazanmayı hedeflediğini ifade etti.