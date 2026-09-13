"Her şeyi altüst edebilecek 121 saniye": Arteta, Arsenal'in galibiyetinin ardından öfkesini kustu

Arsenal'in tarihi galibiyet serisini sürdürmeye yaklaştığı bir gecede, Mikel Arteta takımı üç puanla ayrılmasına rağmen kendisini öfkeli buldu. Sunderland karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, takımının maçın tüm görünümünü değiştirebilecek bir hakem kararının bedelini ödemesine ramak kaldığını gören Arsenal teknik direktörünü sakinleştirmeye yetmedi.

Yaklaşık bir saatlik güçlü ve heyecanlı fiziksel oyun boyunca Arsenal bütünlüğünü korudu; ardından maç, yalnızca 121 saniye süren ve karşılaşmanın çehresinin neredeyse değiştiği kritik anlara girdi. Sunderland lehine bir penaltı, ardından David Raya'nın heyecan verici bir kurtarışı ve neredeyse hemen sonrasında yedek oyuncu Bruno Guimaraes'ten öldürücü bir gol geldi; böylece maç, puan kaybı ihtimalinden Arsenal'in yeni bir galibiyetine dönüştü.

Ancak Arteta bu tabloda yalnızca yeni bir galibiyet görmedi, oyunun korunması olarak nitelendirdiği konuya, özellikle de köşe vuruşlarının kullanılması sırasında ceza sahası içindeki temaslara ilişkin ciddi bir uyarı gördü.

Maçı tersine çeviren 121 saniye

Dönüm noktası, hakem Jon Brooks'un, köşe vuruşlarından birinin kullanılması sırasında Ezri Konsa'nın Dan Ballard'a yaptığı faul sonrasında Sunderland lehine penaltı vermesiyle geldi. Ballard ve Konsa'nın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından oyun birkaç saniye durdu, ardından Brooks penaltı noktasını işaret etti.

Vuruşu kullanmak üzere Enzo Le Fee ilerledi ve Sunderland skoru açıp Arsenal'i büyük bir baskı altına almak için altın bir fırsat yakaladı, ancak David Raya'nın aklında başka bir şey vardı. İspanyol kaleci, topun yönünü değiştirmeyi başardı; top direğe çarptı ve ev sahibi takım, maçın en heyecanlı anlarından birinde öne geçme fırsatını kaçırdı.

Arsenal'in, Sunderland'i bu kaçırılan fırsat nedeniyle cezalandırması için yalnızca yaklaşık iki dakikaya ihtiyacı oldu. Bu kritik andan sadece 121 saniye sonra, yedek oyuncu Bruno Guimaraes güçlü bir şut çekti; şut Sunderland savunmasını deldi, üst direğin alt kısmına çarparak filelerle buluştu ve Arsenal'e mükemmel bir zamanlamayla öne geçme golünü kazandırdı.

Golden sonra Arsenal önde götürmeyi başardı, ardından ikinci golle maçı bitirdi ve İngiltere'nin kuzeydoğusundan üç yeni puanla ayrılarak muhteşem galibiyet serisini sürdürdü. Arsenal, Premier Lig'de üst üste dokuzuncu galibiyetine ulaştı ve takım, 2003-2004 sezonundaki "yenilmez takım" olarak bilinen tarihi neslin günlerinden bu yana ulaşamadığı bir başarıya imza attı.

Bu rakamın değeri göz önüne alındığında, Arteta'nın gecesinin son derece kutlama dolu olması gerekirdi; ancak İspanyol teknik direktör maçın başka bir yönünü öne çıkarmayı tercih etti. Arteta açısından mesele yalnızca Sunderland'in kazandığı vuruşla ilgili değildi, oyunu korumak adına kararlılıkla ele alınması gereken daha büyük bir sorun olarak gördüğü konuyla ilgiliydi.

Arteta karara ateş püskürdü

Maçın ardından Arteta öfkesini gizlemedi ve penaltı kararını sert bir şekilde eleştirerek, ceza sahası içinde yaşananların Konsa'ya faul verilmesini hak etmediğini vurguladı.

Arteta, BBC ağı üzerinden yayınlanan "Match of the Day" programınayaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Rakip tarafından yapılan judo fırlatmalarına benzeyen bir hareketti. Ezri [Konsa] hiçbir şey yapmadı; sadece görüntüyü izlemeniz yeterli."

Ve ekledi: "Çok sayıda kameramız ve VAR teknolojimiz var, oyunu korumak için sorumluluk almalıyız. Bugün oyun korunmadı ve bu bize maçı ve sahip olduğumuz momentumu kaybettirebilirdi ki bu son derece tehlikeli bir durum."

Arteta, Konsa'nın müdahalesinin Ballard'ın düşmesinin gerçek nedeni olmadığı görüşündeydi ve Sunderlandlı oyuncunun temas sırasında Arsenal savunmacısını tutuyormuş gibi göründüğünü belirtti.

Buna rağmen görüntü, Konsa tarafından bir faul yapıldığını gösterdi; bu da hakemi penaltı vermeye yöneltti, VAR teknolojisi ise inceleme sonrasında kararı destekledi.

Arteta: Görüntüyü 20 kez izledim

Arteta'nın öfkesi kararı eleştirmekle sınırlı kalmadı; görüntüyü defalarca yeniden izlediğini ve hakemi penaltı vermeye iten nedeni anlayamadığını vurguladı. Şöyle dedi: "Bu asla olmamalı, bu adil değil ve bu açıdan üzgünüm, çok üzgünüm."

Ve ekledi: "Bunu açıkça ve net bir şekilde dile getiriyorum çünkü mesele yalnızca Arsenal'i değil, oyunun bütününü ilgilendiriyor; bu, bu seviyede olamaz. Bu kabul edilemez. Görüntüyü 20 kez izledim ve penaltının neden verildiğini anlayamıyorum."

Arteta'nın açıklamaları, İspanyol teknik direktörün hissettiği rahatsızlığın boyutunu ortaya koyuyor; özellikle de kararın, Arsenal'in Sunderland'in direncini kırmayı aradığı bir anda gelmesi ve ev sahibi takıma muazzam bir psikolojik üstünlük sağlayabilecek olması nedeniyle.

Arteta'nın öfkesi, Premier Lig birliğinin ve hakemlerin, köşe vuruşlarının kullanılması sırasında ceza sahası içindeki tutma ve güçlü fiziksel temas olgusuyla daha sert bir şekilde başa çıkmaya çalıştığı bir dönemde geliyor.

Bu tür temaslar, geçen sezon durgun toplar savunmacılar ile hücumcular arasında tekrarlayan fiziksel çatışmaların arenasına dönüştükten sonra geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Premier Lig hakemleri bu sezon, ceza sahaları içindeki "güreş" olgusunu sınırlamak amacıyla bu tür durumlara kararlılıkla müdahale etmeleri gerektiği yönünde net talimatlar aldı.

Ancak Arsenal ile Sunderland maçı, Konsa ile Ballard arasındaki bir temasın ardından penaltı verilmesiyle tartışmayı yeniden açtı; Arteta'nın bu boyutta bir cezayı hak etmediğini düşündüğü bir görüntüydü.