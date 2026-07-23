Kendi bakış açısına göre FC Bayern'in şu anda en büyük yeteneklerinin kimler olduğunu Dante açıklamak istemedi. Ancak perşembe günü SPOX'un da katıldığı küçük bir medya buluşmasında, doğrudan soru üzerine yine de iki oyuncudan övgüyle söz etti: stoper Filip Pavic (16) ve sol kanat Maycon Cardozo (17).

Stoper Pavic, ocak ayında 16. yaş gününden kısa süre sonra FC Bayern A takımıyla ilk maçına çıktı ve böylece Paul Wanner'in ardından kulüp tarihinin en genç ikinci oyuncusu oldu. Freising doğumlu Alman-Hırvat futbolcu, yaz aylarında Hırvatistan ile U17 Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Gelecekte Dante'nin rezerv takımında maç tecrübesi kazanması ve A takıma yükselmek için kendini önermesi bekleniyor.

"Çok iyi bir savunmacı olmak için gereken her şeye sahip" değerlendirmesinde bulunan Dante, bir dönem FC Bayern'de stoper olarak kendisi de başarılı olmuştu. Pavic'in "her zaman dinlemek ve sürekli öğrenmek isteyen bir çocuk" olduğunu söyleyen Dante, aynı zamanda onun hâlâ "biraz çekingen" olduğunu da belirtti. Dante'nin tavsiyesi şu oldu: "Biraz daha fazla iletişim kurmalı." Pavic'in fiziksel açıdan da - pek şaşırtıcı olmayacak şekilde - hâlâ gelişim potansiyeli bulunduğu ifade edildi.

Maycon Cardozo mu? "Takımımız için iyi bir örnek"

Pavic gibi sol kanat Maycon Cardozo da geçen sezon Münih ekibinin A takımında ilk maçına çıktı. O da yeni sezonda rezerv takım için planlanıyor. Dante, "Onunla çalışmak inanılmaz keyifli" dedi. "Her zaman odaklı, her zaman konsantre. Her zaman tam gaz gidiyor. Bir keresinde onu yavaşlatmak zorunda kaldım: 'Hey Maycon, her seferinde sprint, sprint, sprint olmaz.' Bir maçtan iki gün önce yüklenmeye biraz dikkat etmemiz gerekiyor. O her zaman her şeyini veriyor. Bu yönüyle takımımız için iyi bir örnek."

Cardozo, Brezilya'da dünyaya geldi ancak ailesiyle birlikte 10 yaşındayken Tayland'a taşındı. 2024'ten itibaren Cardozo, FC Bayern'in World Squad adı verilen ekibiyle antrenman yaptı; 2025'in başında ise kalıcı olarak Münih'e transfer oldu. Dante'ye göre bunun için şimdiden "çok iyi Almanca" konuşuyor. Bu arada kendisi de Almanya'dan 11 yıllık uzaklığında dili unutmamış. Dante, yeni takımıyla cuma günü sahasında SC Eltersdorf karşısında Regionalliga sezonunun açılışını yapacak.