Bayern Münih, cumartesi günü küme düşme tehlikesi yaşayan St. Pauli'yi kolayca mağlup etti. Hamburg'da Vincent Kompany'nin takımı 0-5 galip geldi ve Bayern'in sezon toplam gol sayısı 105'e yükseldi. Böylece gelecek sezonun şampiyonu bir rekor kırdı, çünkü bu Cumartesi öncesinde hiçbir Bundesliga takımı 101'den fazla gol atamamıştı. Sezonun bitmesine beş maç kala, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'a karşı 12 puanlık bir avantajı var.

Bayern, Hamburg'daki maça harika başladı ve 9. dakikada öne geçti. Konrad Laimer köşe vuruşunu kale önüne mükemmel bir şekilde gönderdi, burada Musiala güzel bir koşu hareketinin ardından ortaya çıktı ve kafayla golü attı: 0-1.

Şampiyonlar Ligi rövanş maçı göz önünde bulundurularak Harry Kane'e dinlenme fırsatı verildi, bu da Nicolas Jackson'ın maçın başından itibaren kendini gösterebileceği anlamına geliyordu. Senegalli oyuncu, 0-1'den kısa süre sonra 0-2'yi de neredeyse yapıyordu, ancak zor bir açıdan vurduğu şut üst direğe çarptı.

St. Pauli'nin pek bir varlık gösteremediği maçta, takım 0-3'ten birkaç kez kurtuldu; örneğin Michael Olise, gol pozisyonunda topu dışarı attı ve şanssız Musiala da yakın mesafeden direğe çarptı.

İkinci yarıda Bayern, yaklaşık on üç dakikalık bir sürede üç gol attı. İlk golü Leon Goretzka attı; ikinci direğin önünde güzel bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Ardından Olise maçı kesin olarak bitirdi. Mükemmel formda olan Fransız oyuncu, içeriye doğru kesip ceza sahasına doğru ilerledikten sonra sol ayağıyla topu uzak köşeye gönderdi: 0-3.

Musiala'nın iyi hazırlık çalışmasının ardından skor 0-4 oldu. Ofansif orta saha oyuncusu, Hamburg'un ceza sahası hemen dışında ikili mücadelesini ikna edici bir şekilde kazandı ve derin bir pasla Jackson'a gönderdi; Jackson da yakın mesafeden ağları buldu. Maçın son dakikalarında Raphaël Guerreiro da 0-5'i kaydetti.

Bara Ndiaye için de harika bir an yaşandı. Henüz 18 yaşındaki Senegalli oyuncu oyuna girerek Bayern'in A takımında ilk kez forma giydi. Ndiaye, sezon sonuna kadar Senegalli Gambinos Stars Africa kulübünden kiralanmış durumda.