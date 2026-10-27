Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or ödülünü kaybetmesine büyük bir hırs ve özgüven taşıyan bir mesajla yanıt vermeyi tercih etti; ödülü kazanmanın bir zaman meselesi olduğunu ve hedefine ulaşmak için izlediği yola güvendiğini vurguladı.

Yamal, Harry Kane'in ödülü kazanmasıyla sona eren törenin ertesi günü Instagram hesabından bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Her şey zamanı geldiğinde gelecek, çünkü güzel şeyler zaman ister. İnşa ettiğim yola güveniyorum. Acele etmeden, tutkuyla ve anımın bir gün geleceğine olan inancımdan doğan bir sükûnetle."

Barcelona'nın yıldızı, kazananları tebrik ederek şunları ekledi: "Kazananları tebrik ediyorum, odağım artık önemli olana, yani Barcelona'yı zaferler yoluna geri döndürmeye dönüyor."

Hayal kırıklığı hırsa dönüşüyor

Yamal, üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazanmasına rağmen, hırsı bunun ötesine, Ballon d'Or'u kazanmaya uzanıyordu; özellikle Dünya Kupası'nı kazanmasının ona büyük ödülü almak için gerçek bir fırsat sunduğunu düşünmesi nedeniyle.

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Harry Kane'in kazandığı açıklandığı anda genç oyuncunun yüzünde hayal kırıklığı belirtileri görüldü, ancak ertesi günkü mesajı çalışmaya devam etme ve bir sonraki fırsatını bekleme konusundaki kararlılığını yansıttı.

Yamal, Ballon d'Or yarışında dikkat çekici bir sicile sahip; üst üste iki kez ödül kürsüsüne çıktı. Geçen sezon Ousmane Dembélé'nin ardından ikinci olurken, bu sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Takım arkadaşları ve partnerinden destek

Yamal'ın mesajı, ödülü kaybetmesinin ardından onu desteklemeye ve cesaretlendirmeye özen gösteren mevcut ve eski takım arkadaşlarından büyük ilgi gördü.

Fermín López şu yorumu yaptı: "Gelecek ve bir kereden fazla gelecek. Her zaman yanındayım."

İñigo Martínez de genç yıldıza bir destek mesajı göndererek şunları söyledi: "Değerini kanıtlamak için ödüllere ihtiyaç duymayan yetenekler vardır."

Destek takım arkadaşlarıyla sınırlı kalmadı; partneri Inés García, yeteneklerine olan güvenini dile getirdiği uzun bir mesaj yöneltti: "Çalışmanın karşılığı her zaman sonunda alınır. Çaban ve hırsın her gün yan yana ilerliyor. Sana güveniyoruz ve sana tamamen inanıyoruz. Sen en iyisisin ve tüm dünya bunu sonunda anlayacak. Seni seviyorum hayatım, tüm gücümle her zaman yanında olacağım."