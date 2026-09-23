Sport Bild'in haberine göre hücum oyuncusu, sözde absence nöbetlerini yeniden kontrol altına aldı. Buna göre ağustos ayının sonunda yapılan ilaç değişikliği, beklendiği gibi olumlu sonuç verdi; Musiala, Alman rekortmeninin 1. FC Heidenheim ve RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçlarında nörolojik işlev bozukluklarının yol açtığı bilinç bozuklukları nedeniyle fenalaşıp yere yığılmıştı.

Musiala'nın durumu yeniden normale dönmüş ve henüz yeni olan sezonda form grafiği de istikrarlı şekilde yükselişe geçmiş olsa da, oyuncu tıbbi olarak takip edilmeye devam edecek. 23 yaşındaki futbolcu, takım doktoru Dr. Jochen Hahne ile yakın temas halinde ve Hahne artık Säbener Straße'deki en önemli güvendiği kişilerden biri durumunda.

Habere göre Hahne, Musiala'yı Almanya Milli Takımı'na gönderildiği dönemlerde de takip ediyor ve ilaçların dozajıyla ilgilenen nörologlarla düzenli olarak temas kuruyor. FCB doktoru Dr. Peter Ueblacker'ın da sürece dahil olduğu belirtildi.

Bu arada Sport Bild, Musiala'nın hastalığıyla nasıl başa çıktığına dair detaylar da paylaştı. FC Bayern'deki takım arkadaşları aylardır durumu biliyor. DFB takımındaki takım arkadaşlarını da Dünya Kupası öncesinde zamanında bilgilendirdi ve olası nöbetlere karşı uyardı. Onlara neler olacağını ve ardından nasıl tepki vermeleri gerektiğini anlattı. Aynı durum Münih ekibinin yeni transferleri için de geçerli. Bunlardan biri de Ismael Saibari'ydi; Leipzig maçında Musiala yere yığıldığında yeni hücum partnerinin yanına ilk koşan isim o olmuştu.

Jamal Musiala, Jürgen Klopp'un hangi kadrosunda yer alıyor?

Öte yandan Musiala, günlük antrenman rutini içinde mümkün olduğunca normal muamele görmek istediğini vurguluyor. Musiala hiçbir antrenmanı kaçırmıyor ve özel bir muamele talep etmiyor. Hastalığını kontrol altında tutmak için bireysel bir antrenman programı da bulunmuyor. Ayrıca Musiala artık boş zamanlarında zihinsel denge sağlamak için golf oynuyor.

Musiala için şimdi uzun milli maç arasında daha fazla maç pratiği kazanmak önem taşıyor. Az sayıdaki oyuncudan biri olarak Jürgen Klopp'un her iki kadrosunda da yer alacak; DFB takımı Nations League'de Hollanda, Yunanistan (iki kez) ve Sırbistan ile karşılaşacak. Kamp öncesinde yeni milli takım teknik direktörü, Säbener Straße'de Musiala ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.