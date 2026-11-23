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Millî takımda en fazla forma giyen futbolcu, Musiala ile Bayern Münih arasındaki anlaşmazlığa ilişkin edindiği bilgileri anlattı.

Lothar Matthäus, Jamal Musiala etrafındaki tartışmaya katılarak Bayern Münih ile yaşadığı anlaşmazlıkta yıldız futbolcuya destek verdi. Musiala ve danışmanlarının sözleşme uzatılmadan önce sağlık sorunlarını bildikleri ve Bayern Münih'i bu konuda yanıltmış olabilecekleri yönündeki iddiaları, 1990 Dünya Kupası şampiyonu kesin bir dille reddetti. Matthäus, Sky90 programında, "Musiala'nın sözleşmeyi imzalamasından yedi ay sonra Musiala tarafı onun hangi hastalığa sahip olduğunu öğrendi. Sözleşme imzalandığında her şey usulüne uygun gerçekleşmiş olmalı" dedi.

Böylece millî takımda en fazla forma giyen futbolcu, yıllık genel kurul toplantısı sırasında aynı yönde açıklamalarda bulunan Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen ve kulüp başkanı Herbert Hainer ile aynı görüşü savunmuş oldu.

Dreesen, hastalığın daha önce biliniyor olma ihtimaline ilişkin, "Böyle bir durumun söz konusu olmadığından emin olabilirsiniz" dedi. Musiala veya danışmanları tarafından sonradan aldatılmış hissettiği yönündeki düşünceyi de "Hayır, kesinlikle hayır" diyerek reddetti. Hainer de Bayern Münih'te sağlık sorunlarının sözleşme uzatılmadan önce bilindiğine dair hiçbir işaret bulunmadığını vurguladı. Buna göre, artık 23 yaşında olan futbolcunun o zamana kadar görünüşe göre herhangi bir şikâyeti yoktu ve kendisi de hastalığından habersizdi.

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Bu durum, Bayern Münih yöneticilerinin son derece sert açıklamalarının, özellikle de Karl-Heinz Rummenigge'nin Musiala'nın sözleşmesine ilişkin son sözlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu daha da önemli hâle getiriyor. Eski yönetim kurulu başkanı, hücum oyuncusunun nörolojik işlev bozukluğu nedeniyle eski performans düzeyine bir daha ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi. Rummenigge, "Bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Ayrıca çok yüksek meblağlar içeren bir sözleşmesi olduğu da biliniyor" dedi.

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Bu nedenle kulübün durumla nasıl başa çıkacağını düşünmesini "ciddi ve tamamen normal" bulduğunu söyledi. Dreesen ve onursal başkan Uli Hoeneß de daha önce benzer açıklamalarda bulunmuştu. İkisi de endişeler gerçekleşirse Musiala'nın yüksek ücretli sözleşmesi hakkında görüşmek zorunda kalabileceklerini belirtmişti.

Görünüşe göre asıl anlaşmazlık da tam bu noktada: Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Musiala'nın danışmanları ile Bayern Münih, hücum oyuncusunun eski performans düzeyine yeniden ulaşamaması hâlinde sözleşme şartlarını değiştirmek üzere yaz aylarında sözlü olarak anlaşmış olabilir.

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Musiala, Şubat 2025'te sözleşmesini 2030'a kadar uzatmıştı. Yeni sözleşmenin kendisine yıllık 25 milyon avro maaş garantilediği belirtiliyor. Uzun süre sahalardan uzak kalması ve devam eden sağlık sorunları nedeniyle şu ana kadar sahadaki performansıyla bu meblağın karşılığını pek veremedi.

Musiala, 2025 yazında kaval kemiğinin yanındaki ince kemikte kırık yaşadı; ardından başka sağlık sorunları da ortaya çıktı. 2026 yazında iki hazırlık maçında yere yığılmasının ardından nörolojik işlev bozukluğunu kamuoyuna açıkladı. Sportif direktör Max Eberl'e göre Bayern Münih, sorunlardan 2025/26 sezonundan beri, yani sözleşmenin uzatılmasından yaklaşık beş ay sonra haberdardı.

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Matthäus, bu gelişmeler ışığında özellikle Musiala'nın sözleşmesi ve sağlığı hakkındaki kamuoyu tartışmasının zamanlamasını eleştirdi. Sky yorumcusu, "Biz burada nasıl tartışıyorsak Bayern Münih'te de bu konu yalnızca kamuoyunda değil, kulüp içinde de tartışılıyor. Bence birçok oyuncu Musiala'nın yanında ve böyle bir dönemde ona bu konularla yüklenilmesini anlayamıyor. Ona her türlü destek verilmeli. Daha sonra, daha uygun bir zamanda belki oturup konuşulabilir. Ama şu anda her şey Musiala'nın omuzlarına yükleniyor" dedi.

Fiziksel sorunları nedeniyle Musiala, bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca beş maça çıktı. Bu maçlarda bir gol ve bir asist kaydetti. Son olarak 1. FC Köln karşısındaki maçta 20 dakika sahada kaldı.