"Hiçbir şey yok. Her şey suya düştü" dedi Getafe Başkanı Angel Torres, çarşamba sabahı TV programı El Chiringuito'nun bir muhabirine. Eflatun-Beyazlılar'da 13 yıl geçiren Carvajal'ın sözleşmesi yaz aylarında uzatılmamıştı. Getafe, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda büyük umutlar besliyordu ancak şu an için Madrid kulübünün bu hayalinin suya düştüğü görülüyor.

İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre Financial Fair Play, Getafe'ye zorluk çıkarıyor: Kulüp maaş giderlerinde zaten sınırı aşmış durumda, bu nedenle LaLiga başka bir transfere izin vermiyor. Ancak perde arkasında kulüp hâlâ bir çözüm üzerinde çalışıyor, her ne kadar bunun sezon ortasında nasıl mümkün olacağı belirsiz olsa da.

"Yeni bir gelişme yok. Anlaşma olmadan hiçbir şey açıklanamaz" ifadelerini kullanan Getafe Başkanı, yine de sağ bek için verdiği mücadeleden vazgeçmiş değil.

Real Madrid, Dani Carvajal ile neden sözleşme yenilemedi?

Carvajal, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle maçların büyük bölümünü kaçırmıştı. Ayrıca kendi pozisyonunda, Liverpool'dan bonservissiz gelen Trent Alexander-Arnold gibi üst düzey bir rakiple karşı karşıya kaldı. Real Madrid yönetimi, yaşı nedeniyle sonunda Carvajal'ın yaz aylarında ayrılmasına izin verme kararı aldı ve Inter'den Denzel Dumfries'i önemli bir alternatif olarak kadrosuna kattı.

Carvajal, Real formasıyla 451 resmi maça çıktı (14 gol, 66 asist). Kulüple altı kez Şampiyonlar Ligi, dört kez lig şampiyonluğu ve iki kez kupa kazandı; bu da onu kulüp tarihinin en başarılı oyuncularından biri yapıyor.