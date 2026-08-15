İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Alman rekortmeninin satış adaylarından biri için yürütülen yarışa şimdi Newcastle United da katıldı. Buna göre Magpies, Portekizli oyuncuya halihazırda somut bir üç yıllık sözleşme teklif etti.

Newcastle, Arsenal'e giden Bruno Guimaraes'in yerine bir halef arıyor. Palhinha, BVB'nin iddiaya göre 100 milyon euronun üzerinde bonservis talep etmeyi düşündüğü Felix Nmecha'ya daha uygun maliyetli bir alternatif olurdu. Hele ki kulübün, milli oyuncu Nick Woltemade için çok sayıda önemli ismi durduk yere elden çıkarmadığı düşünülürse. Anthony Gordon ve Sandro Tonali'nin de aralarında bulunduğu bu çok sayıdaki ayrılığın arka planında Premier League ile UEFA'nın finans kuralları yer alıyor. Aksi halde yüksek para cezaları hatta transfer yasağı riski bulunuyor.

Palhinha için muhtemelen 20 ila 25 milyon euro arasında bir bedel gerekecek. Ancak satın alma opsiyonlu kiralama, Bayern için söz konusu değil. Bu nedenle Max Eberl ve ekibi kısa süre önce Aston Villa'ya da olumsuz yanıt verdi. FCB Sportif Yönetim Kurulu Üyesi, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, "Aston Villa'nın Joao için bizimle temasa geçtiğini okuduk. Bu doğru. Ama Aston Villa ile bir anlaşmaya varamayacağız, bu basitçe işlemiyor. Çünkü bize başkalarının dayattığını yapmak zorunda olduğumuz bir durumda değiliz" diyerek net bir mesaj verdi.

Palhinha, önceki hazırlık maçlarının aksine, RB Leipzig karşılaşmasında artık Bayern kadrosunda yer almadı. İlk etapta buna dair bir açıklama yapılmadı. Ancak başka kulüplerle görüşmeler için görevlendirilmiş olması gayet mümkün. Kaldı ki transfer gazetecisi Fabrizio Romano da şimdi Newcastle'ın son 24 saat içinde transfer ihtimalini sormak için FCB ile bir kez daha telefonla temasa geçtiğini bildiriyor.

FC Bayern Münih: Joao Palhinha'nın yanında kimler gidecek?

Newcastle'ın Palhinha ile ilgileniyor olması ise sürpriz değil. 31 yaşındaki oyuncu Premier League'de hâlâ mükemmel bir itibara sahip. Münih'e transferinden önce Fulham'da dikkat çekmişti. Kiralık olarak forma giydiği Tottenham Hotspur'da da geride kalan sezonda ikna edici bir performans ortaya koydu. Küme düşmeyle neredeyse sonuçlanacak kadar kötü bir Spurs sezonuna rağmen, ön libero 45 maçta 10 gole katkı yaptı.

Palhinha'nın yanı sıra Bayern, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'dan da kurtulmak istiyor. Ancak ikili için şu anda yakın zamanda bir çözüm ufukta görünmüyor. Her ikisinin de, tıpkı Palhinha gibi, Münih'te kalmaları halinde teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde artık bir rol oynaması beklenmiyor.

Temmuz sonunda onursal başkan Uli Hoeneß ise şaşırtıcı derecede uzlaşmacı ifadeler kullandı. "Şimdi bir veya iki oyuncuyu göndermeyi başarırsak - ki tam da arzumuz bu - elbette bu iyi olur. Ama bir şeyi çok net söylemek istiyorum: FC Bayern'deki sözleşme dokunulmazdır. Bu da şu anlama geliyor: Sonunda uygun bir çözüm bulunamazsa oyuncuları elimizde tutacağız" dedi.