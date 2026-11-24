Real Madrid, salı akşamı Santiago Bernabeu'da PSV ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta maçında birbirinden tamamen farklı iki yüz gösterdi. Eflatun-Beyazlılar, ilk yarıda geriye düştüğü mücadeleyi teknik direktör Jose Mourinho'nun kenardan yaptığı müdahaleler sayesinde 5-1'lik farklı bir galibiyete çevirdi.

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Real Madrid, ilk yarıda belirgin savunma sorunları yaşadı. Hollanda ekibinin art arda gelen ataklarına karşı kalesi adeta savunmasız kalan Eflatun-Beyazlılar, penaltıdan bulunan golle geriye düştü; rakip, skoru ikiye katlayabilecek birden fazla pozisyonu da harcadı. Ancak devre arasından sonra tablo tamamen değişti. Mourinho'nun erken yaptığı 3 değişiklikten yararlanan Real Madrid sahaya bambaşka bir görüntüyle çıktı ve maç, ses getiren beş gollü bir hücum şovuna dönüştü.

Galibiyet, Real Madrid'in hanesine eklenen 3 puandan ibaret değildi; Mourinho'nun aradığı takım kimliğine dair önemli ipuçları da verdi. Maç, savunmadaki aksaklığın giderilmesinin Eflatun-Beyazlıların hücum potansiyelini serbest bırakmanın asıl anahtarı olduğunu kanıtladı ve bu durum skora hızla yansıdı.

Bu galibiyetle art arda 5 galibiyetten gelen puanını 15'e çıkaran Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kusursuz bir performansla zirveye yerleşti . Ancak bu durum şimdilik geçici; zirvedeki sıralamayı etkileyebilecek yarınki Paris Saint-Germain ile Roma maçının sonucu bekleniyor.

Her şey savunmayla başlıyor

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Mourinho, maça stoper ikilisi olarak Antonio Rüdiger ve Eder Militao ile başlamayı tercih etti. Militao, sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedikten sonra hâlâ toparlanma sürecindeyken, Rüdiger de bu sezon ilk on birde düzenli şans bulamamıştı. Mourinho ise ilk tercih ikili Dean Huijsen ve Ibrahima Konate'yi dinlendirmeyi seçti.

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Ancak bu tercih maçın ilk yarısında işe yaramadı. Real Madrid savunmada bütünlüğü yakalayamadı; hatlar arasında ve savunmanın göbeğinde boşluklar oluştu. PSV bunu iyi değerlendirdi ve Thibaut Courtois'nın kalesine çok sayıda tehlikeli atak düzenledi.

Eflatun-Beyazlıların sıkıntısı, Ivan Perisic'in kullandığı penaltıyla gelen golle sınırlı kalmadı; PSV skoru ikiye katlamaya yaklaşan başka fırsatlar da kaçırdı. Real Madrid soyunma odasına 1-0 geride girerken Mourinho'nun savunma tercihleri ve takımın geri dönüş yapıp yapamayacağı sorgulanıyordu.

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Ancak Portekizli teknik adamın hakkını vermek gerekir: hataları düzeltmek için uzun süre beklemedi ve ikinci yarının başında tek seferde 3 değişiklik yapmaya karar verdi. Rüdiger ile Militao'yu oyundan alıp yerlerine Huijsen ile Konate'yi gönderdi, Aurelien Tchouameni'nin yerine de Jude Bellingham'ı oyuna sürerek takımı bambaşka bir şekilde yeniden kurguladı.

Bu üç değişiklik maçın gerçek kırılma noktası oldu. Savunma dengesini yeniden bulan Real Madrid, PSV'nin girişimlerini durdurmakta çok daha etkili hale geldi. Ev sahibinin uyguladığı baskıyı aşmakta büyük zorluk çeken Hollanda ekibi, ikinci yarıda hücumda neredeyse tamamen kayboldu.

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Buna karşılık Real Madrid'in hücum fırtınası başladı. Takım yalnızca 14 dakika içinde art arda 3 gol bularak maçı fiilen koparttı ve Hollanda ekibinin geri dönüş umutlarını söndürdü. Son dakikalarda dördüncü ve beşinci golleri de ekleyen Real Madrid, Mourinho'nun ilk yarının hatalarını düzeltmeye yönelik müdahalelerinin başarısını açıkça teyit etti.

Mourinho'nun riski tuttu, Bellingham kilit parça

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Mourinho'nun değişiklikleri yalnızca savunma sorunlarını gidermekle kalmadı, orta sahada da belirgin bir taktik risk içeriyordu. Ön libero Tchouameni'yi oyundan alan Mourinho, Bernardo Silva'yı savunmacı orta saha bölgesinde yalnız bıraktı ve Arda Güler ile Jude Bellingham'a hareket etme ve hücum bölgelerine çıkma konusunda daha fazla serbestlik tanıdı.

Bernardo Silva'nın orta sahada tek başına bırakılması, özellikle PSV gibi hızlı kontra ataklar yapabilen bir rakip karşısında endişe yaratıyordu. Ancak Real Madrid'in önde baskısı görevini kusursuz biçimde yerine getirdi; oyuncular Hollanda ekibinin tehlikeli ataklar kurmasına ya da orta saha oyuncularının arkasındaki boşlukları kullanmasına izin vermedi.

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Real Madrid, Güler ile Bellingham'ın hatlar arasındaki hareketlerinden fayda sağladı. İkili dikkat çekici bir performans sergiledi: Türk oyuncu, pas yeteneğini ve dar alanlardaki hareketliliğini kullanarak iki golün pasını verdi. Bellingham ise harika bir gol attı; ancak önemi gol katkısıyla sınırlı kalmadı. Orta sahada büyük bir mücadele ortaya koyan Bellingham, baskıya, top kazanmaya ve hatlar arasındaki bağlantıya da katkı sağladı.

Bellingham, Real Madrid'in ilk on birinde kilit bir parça olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bunun nedeni yalnızca hücum yetenekleri ve ceza sahasına ulaşabilmesi değil, takım oyununa katkısı ve oyunun temposunu etkileyebilme becerisi. Bunlar, Mourinho'nun önümüzdeki dönemde takımını inşa ederken ihtiyaç duyduğu özellikler.

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Öne geçiren üç golün ardından Mourinho yeni bir değişikliğe giderek Arda Güler'i oyundan aldı ve Eduardo Camavinga'yı oyuna sürdü. Amaç orta sahada dengeyi yeniden kurmak ve Bernardo Silva'ya savunma görevlerinde daha fazla destek sağlamaktı. Portekizli teknik adam böylece maç boyunca riskte ısrar etmediğini, aksine riskin başarısını doğru zamanda değerlendirdiğini ve ardından orta sahayı güvenceye alıp kontrolü korumaya döndüğünü gösterdi.

Faslı yıldız Brahim Diaz da Diomande'nin yerine oyuna girip damgasını vurdu ve Kylian Mbappe'ye verdiği büyülü pasla dördüncü golü hazırladı. Mbappe topu rahatça ağlara gönderdi.

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Vinicius nihayet şanssızlığını kırdı

Vinicius Junior, Real Madrid'in ikinci yarıdaki büyük dönüşümünden en çok yararlanan isimlerden biri oldu. Son dönemde düşen performansına rağmen Mourinho, onu ilk on birde başlatıp 90 dakika boyunca sahada tuttu. Amaç, PSV savunmasında oluşan boşluklardan yararlanmak ve oyuncuya özgüvenini geri kazanma fırsatı vermekti.

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Brezilyalı yıldız maça gol yollarındaki etkinliğini yeniden yakalama arayışıyla çıktı; sezon başından bu yana yalnızca 1 gol atabilmişti. Ayrıca La Liga'da aldığı 4 maçlık ceza, özellikle kendisine tanınan fırsatta etkileyici performanslar sergileyen Yan Diomande'nin parlamasıyla birlikte, ilk on birdeki yerini tehlikeye sokmuştu.

Ancak Mourinho duruma farklı yaklaştı ve ikisinden birini feda etmek yerine ikisinden birlikte yararlanmaya karar verdi. Böylece Brezilyalı oyuncunun hızından ve bireysel yeteneklerinden faydalanarak Vinicius'a ön hatta daha özgür oynama imkânı tanırken Diomande'nin hücum hareketlerindeki enerjisinden ve canlılığından da yararlandı.

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Vinicius maç boyunca bulduğu fırsatları değerlendirmeye çalıştı; bir şutu direkten, bir diğeri üst direkten döndü, kaleye yakın bazı girişimleri de boşa gitti. Ancak denemekten vazgeçmedi. Özellikle Real Madrid ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla ele geçirdikçe ve PSV geri çekildikçe hücumcuların önündeki alanlar genişledi.

Ödül son dakikalarda geldi. Jude Bellingham'ın harika pasını değerlendiren Vinicius, Real Madrid'in beşinci golünü attı ve maçı uzun süredir beklenen bir golle tamamladı. Bu golle gol orucunu bozan Brezilyalı, düşen rakamları ve Diomande ile forma rekabeti nedeniyle baskı altındayken hücumdaki durumuna bir nebze huzur getirdi.

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Mourinho'nun hakkını vermek gerekir: birden fazla fırsatı kaçırmasına rağmen Vinicius'u oyundan almadı, aksine sonuna kadar sahada tuttu. Maçın ona özgüvenini geri kazanması için ideal bir fırsat sunduğunu fark etmişti ve bu gerçekten de gerçekleşti. Bu gol, ilk on birdeki yerini korumak istiyorsa alışılagelmiş seviyesine dönmesi gereken Brezilyalı yıldız için yeni bir başlangıç noktası olabilir.