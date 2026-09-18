İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda Kane, bu yöndeki bir soru üzerine bir gün yeniden LaLiga'da forma giyme ihtimalini dışlamadı: "Bildiğimiz gibi futbolda her şey mümkün. Hiçbir şeyi dışlamıyorum ama şu anda, daha önce de söylediğim gibi, Almanya'da çok mutluyum."

İngiliz milli golcü ayrıca geçmişte İspanya'ya transfer olması için önüne bazı fırsatlar çıktığını da açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu, "Buna net fırsatlar demezdim ama geçmişte bazı görüşmeler oldu" dedi.

İspanya'nın en üst düzey ligine büyük hayranlık duyduğunu da dile getirdi. "Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alıyor. Ronaldo, Messi ve diğer futbol yıldızlarını izleyerek büyüdüm. Bu takımlara büyük saygı duyuyorum" diyen Kane için yaz aylarında Barca'nın ilgisine dair zayıf söylentiler ortaya atılmış, buna göre Kane'in Robert Lewandowski'nin yerine düşünülen adaylardan biri olduğu öne sürülmüştü.

Tecrübeli forvetin Bayern ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ancak hem oyuncu hem de kulüp son haftalar ve aylarda iş birliklerini sürdürme isteklerini birçok kez dile getirdi. Kane daha önce, işlerin "oldukça iyi" göründüğünü söylemişti. Sportif işler sorumlusu Max Eberl ise "sözleşme uzatmanın önünde neyin engel olabileceğini" bilmediğini ifade etmişti.

Medya haberlerine göre şu anda sorun, detayların tam olarak şekillendirilmesinde yaşanıyor. Münih ekibi görünüşe göre sözleşmeyi yalnızca iki yıl daha, 2029'a kadar uzatmak isterken, Kane bir sezon daha opsiyonla 2030'a kadar uzatma imkanı görmek istiyor.

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Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini ne zaman uzatacak?

33 yaşındaki oyuncu da kısa süre önce hızlı bir anlaşmaya varılacağı yönündeki umutları biraz azaltmıştı. Kane, Şampiyonlar Ligi'nde FK Bodö/Glimt karşısında alınan 5-0'lık (0-0) galibiyetin ardından, "Bunun gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta tamamlanacağını düşünmüyorum ama umarım önümüzdeki bir ya da iki ay içinde olmak istediğimiz noktaya geliriz" dedi.

Kendisine herhangi bir son tarih koymadığını belirten Kane, görüşmelerin ise hâlâ "iyi gittiğini" söyledi. Kendisi "son derece sakin" olduğunu ve sportif tarafa odaklandığını ifade etti. Kane, "Oldukça sakin olabilirsiniz, her şey yolunda" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Çok mutluyum."