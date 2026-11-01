Danny Murphy, Chelsea maçında kırmızı kart gören Lisandro Martinez'in Manchester United için giderek daha büyük bir sorun hâline geldiğini söyledi. Eski Liverpool orta saha oyuncusu, takımın galibiyet hasreti dokuz maça çıkmasına rağmen kulübün süregelen krizinden teknik direktör Michael Carrick'in tek başına sorumlu tutulamayacağını savundu.

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United, Stamford Bridge'de çöktü

United'ın kötü sezonu, Stamford Bridge'de Chelsea karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle devam etti. Morgan Rogers perdeyi açtı. Ardından Lisandro Martinez, ikinci sarı kartını görerek 63. dakikada oyundan atıldı. Cole Palmer, bu pozisyonun ardından kazanılan penaltıyı Senne Lammens'in koruduğu kaleye göndererek Xabi Alonso'nun takımına üç puanı getirdi.

Bu sonuçla United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti dokuz maça çıktı. Yenilgi, teknik direktör Carrick üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Ancak Murphy, sorunun kaynağının teknik direktörlük koltuğunun çok ötesinde olduğuna inanıyor.

Martinez'e „giderek takımına yük oluyor” eleştirisi

Martinez'in kırmızı kartı, Arjantinli oyuncu için felaketle geçen öğleden sonranın son halkası oldu. Murphy, Dünya Kupası şampiyonunun disiplinsizliğini sert biçimde eleştirerek Carrick yönetimindeki son maçını oynamış olabileceğini öne sürdü.

„Gidişat o yönde [takımına yük olma yönünde]. Onun tecrübesine ve kalitesine sahip bir oyuncu daha dikkatli olmalı,” diyen Murphy, Match of the Day programında şöyle devam etti: „Şu anda zihninde bir şeylerin yolunda gitmediği açık. Farklı bir ruh hâlinde.”

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Murphy, savunma oyuncusunun kısa süre önce kulüp yönetimini kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından bağlılığını sorguladı: „Ayrılmayı mı düşünüyor, kulübün etrafında olup biten her şeyden mi hoşnutsuz, bilmiyorum. Ama Carrick'i şimdi gerçekten büyük bir ikilemle karşı karşıya bıraktı.”

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Suçun tamamı Carrick'te değil

Old Trafford'daki geleceği yoğun biçimde sorgulanan Carrick konusunda Murphy, eleştirilerin asıl hedefinin teknik direktör olmaması gerektiğini savundu. Yorumcu, kadrodaki köklü fiziksel ve zihinsel eksikliklere dikkat çekti.

„Bakın, bütün bunlar Michael Carrick'in suçu değil. Elbette bir miktar sorumluluk üstlenmesi gerekecek,” diye açıklayan Murphy, sözlerini şöyle sürdürdü: „Şu anda Manchester United'da gördüğüm en büyük sorun kalite eksikliği bile değil. Evet, kadroda birkaç mevkide eksik var ama fiziksel açıdan son birkaç ayda, geçen sezonun sonunda gördüğümüz takıma kıyasla çok geride göründüler.

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„Bunun iki nedeni olabilir. Ya fiziksel olarak yeterince iyi değiller ve yeterince iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmediler ya da teknik direktörün verdiği mesajlara zihinsel olarak kendilerini kapattılar. Bence hangi oyuncudan söz ettiğimize bağlı olarak ikisinin karışımı söz konusu.”

United'ı Avrupa'da kritik sınav bekliyor

Carrick, dağılmış kadrosunda uyumu, mücadele gücünü ve fiziksel kapasiteyi yeniden sağlamak gibi devasa bir görevle karşı karşıya. Manchester United, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'ne döndüğünde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Mutlaka kazanması gereken Avrupa mücadelesinde İtalyan ekibi Roma'yı Old Trafford'da ağırlayacak.

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Manchester United, gelecek pazar öğleden sonra Aston Villa'yı konuk ederek Premier Lig mesaisine dönecek. Carrick, kâbusa dönen sezonu kurtarmak ve uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için bir an önce sonuç alması gerektiğini biliyor.