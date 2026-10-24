Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yaklaşan El Clasico'da Kylian Mbappe'nin tehdidini etkisiz hâle getireceğine inandığı taktik planı açıkladı. Katalan devi Real Madrid ile dev bir karşılaşmaya hazırlanırken Alman teknik adam, Spotify Camp Nou'da belirleyici unsurların savunma disiplini ve saha içi konum bilinci olacağını vurguladı.

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Flick’in Mbappe’ye karşı taktik planı

Önemli karşılaşma öncesinde basına konuşan Barcelona teknik direktörü, bu sezon 12 maçta 12 gol atan ve Barça savunması için büyük tehdit oluşturan Mbappe gibi bireysel yetenekleriyle öne çıkan bir oyuncuyu durdurmanın yalnızca adam adama markajla değil, takım hâlinde çaba göstermeyle mümkün olduğunu vurguladı. Flick, cumartesi günkü basın toplantısında, “Bizim için önemli olan, top bizdeyken ve rakipteyken doğru pozisyon almamız,” dedi.

Teknik direktör, Real Madrid’in forvetlerini topla buluşturmaya çalışacağı anlarda oyuncuları arasındaki mesafenin kritik olacağını belirterek savunma stratejisini daha ayrıntılı anlattı. Flick, “Top rakipteyken birbirimize göre doğru pozisyon almak ve kompakt kalmak gerekiyor. Savunma çizgisini bu kadar önde kurduğunuzda bu önemli,” diye ekledi. “Bunların hepsini yaparsak savunma hattının işi çok daha kolaylaşır. Yapmamız gereken bu.”

Tarihî galibiyet serisinin peşinde

La Liga’daki ilk dokuz maçının tamamını kazanan Barcelona, karşılaşmaya müthiş bir form grafiğiyle çıkıyor. Ezeli rakibine karşı alacağı galibiyet, Barcelona’yı Madrid’in dokuz puan önüne taşımakla kalmayacak; Real Madrid’in 1968-69 sezonunda İspanya’nın en üst liginde bir sezona yaptığı en iyi başlangıcı geride bırakarak üst üste 10. galibiyetle rekor kırmasını da sağlayacak.

Katalan ekibinde kadro sorunları sürüyor. Eric Garcia, Jules Kounde ve Andreas Christensen’ın yanı sıra Dani Olmo da forma giyemiyor. Bu nedenle Flick’in PSG karşısında oynayan genç savunma dörtlüsüyle devam etmesi bekleniyor.

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Savunma hattını geliştirmek

Barça’nın hücumu bu sezon hız kesmeyerek 12 maçta 50 gol atsa da savunmadaki istikrarı zaman zaman sorgulandı. Hafta içi Paris Saint-Germain’e yenildiği maçta dört gol yiyen ve toplamda kalesinde 15 gol gören İspanya şampiyonu, savunmadaki giderek uzayan sakatlık listesiyle de mücadele ediyor.

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Bu endişelere rağmen Flick, eksikler nedeniyle oluşturduğu savunma hattına tam destek verdi. Genç savunma ikilisi hakkında konuşurken, “Bana göre Cuba ve Gerard gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor,” dedi. “Yaptıkları inanılmaz. Birlikte çalışıyor, konuşuyor ve gelişiyorlar. Bundan gerçekten çok mutluyum. Espart da son maçlarda gerçekten çok iyi oynadı. Sağ bek ya da sol bek olması onun için fark etmiyor. İnanılmaz bir oyuncu ama gelişebileceği alanlar da var. Potansiyeli çok yüksek.”

Barcelona’nın teknik ekibi, açık oyunun yanı sıra duran toplardaki hataları gidermek için de antrenmanlarda önemli ölçüde zaman harcadı. Avrupa’da PSG karşısında duran toplardan gol yedikten sonra Flick, Madrid’in hava toplarındaki gücünü özel hazırlık gerektiren büyük bir tehdit olarak belirledi. “Madrid’in duran toplardaki güçlü yönlerini biliyoruz,” diye kabul etti. “Bunu analiz ettik. Bu konuda en iyilerden biri. Elbette kaliteli, fiziksel açıdan güçlü oyuncuları var. Bugün bunu konuştuk ve bunun üzerine antrenman da yaptık. Duran topları Paris’tekinden çok daha iyi savunmamız gerekiyor. Bugün bunun üzerine çalıştık.”

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Mourinho’ya saygı

Jose Mourinho’nun Real Madrid kulübesinde olması da maçın önemini artırıyor. Flick, aralarında kişisel bir husumet olduğu düşüncesini hemen reddederek Portekizli teknik direktörün kariyerinden övgüyle söz etti. Alman teknik adam, “Ona büyük saygı duyuyorum. Uzun yıllar teknik direktörlük yapıp bu kadar başarı kazanmak, büyük bir yeteneğin kanıtı. Low’un yardımcısıyken onunla Madrid’de tanışmıştım,” dedi.

Flick, Mourinho’nun çalıştırdığı takımlarda bıraktığı kalıcı etkiye de teknik direktörlük becerisinin bir göstergesi olarak işaret etti. Barcelona teknik direktörü, “Onun yönetiminde oynayan bütün futbolcular kendisinden büyük saygıyla söz ediyor. O bir meslektaşım ve çok başarılı bir insan,” ifadelerini kullandı.

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Üç puanın öncelik olduğunu kabul etse de Flick, bu karşılaşmanın kültürel öneminin farkında. “El Clasico farklıdır. En iyi maçtır. Bütün dünya bu maçı izler. Farklı kültürlerden, farklı kuşaklardan milyonlarca insan bu maç sayesinde bir araya gelir. İnanılmaz. Sadece üç puan söz konusu ama bundan çok daha fazlası. Bunun bir parçası olmak harika. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. İçimde iyi bir his var.”