Guillem Víctor, dün perşembe günü Barcelona antrenmanının büyük sürprizi oldu. Katalan ekibinin savunmasını vuran sakatlıkların gölgesinde, cumartesi günü La Liga'da oynanması planlanan Alavés maçı öncesinde teknik direktör Hansi Flick'in dikkatini yetenekleriyle çekmeyi başardı.

Guillem artık yalnızca Pau Víctor'un (Barcelona'nın eski forveti) kardeşi değil, kendi kimliğine sahip bir bek ve A takıma yükselme hırsı taşıyan bir oyuncu haline geldi.

Xavi Espart'ın 7 hafta sahalardan uzak kalacak olması, Eric García ve Jules Koundé'nin de maça hazır olmaması üzerine Flick, yedek takıma yöneldi ve 19 yaşındaki oyuncuya yeteneklerini sergilemesi için yeni bir fırsat tanıdı.

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Guillem Víctor'a yakın isimler, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre onun hakkında şunları söylüyor: "Cesur ve çok güçlü bir kişiliğe sahip. Teknik direktör kendisine şans vermediğinde şikâyet eden türden bir oyuncu değil, aksine zorlukların üstesinden gelenlerden."

2007 kuşağından bir başka yıldız

Guillem, La Masia akademisine 10 yaşında katıldı ve rekabetçi zihniyeti ile birden fazla mevkide oynayabilme yeteneği sayesinde kademeli olarak yükselmeyi başardı. Kariyerine defansif orta saha olarak başladı, ardından bek mevkisine geçti.

İkinci gençlik takımındaki bir sezon boyunca Guillem; sağ ve sol bek, stoper, defansif orta saha ve hatta ikinci forvet mevkilerinde oynadı. Bu da çok yönlülüğünü yansıtıyor.

Oyuncu, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal ve Xavi Espart'ın yanı sıra yine bek mevkisinde oynayan Landry Farré'yi de içinde barındıran 2007 kuşağına mensup. Bu kuşak, Barcelona'ya savunma hattında bir dizi umut vadeden yetenek kazandırıyor.

Guillem, yedek takım teknik direktörü Juliano Belletti'nin güvenine sahip. Nitekim ilk maç hariç tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı; ayrıca Landry Farré'nin sol tarafa geçmesi de onun sağ bekte kalıcı olmasına katkı sağladı.

Flick, Guillem'in topla oynama ve iç mevkilerde hareket etme becerisini, bunun yanı sıra oyun kurma konusundaki cesaretini takdir ediyor. Bunlar, Alman teknik adamın oyun anlayışıyla örtüşen özellikler.

Onu saha içinde ve dışında her gün takip eden kişiler şöyle diyor: "Futbola odaklanması gerektiğinde bunu yüzde 100 yapıyor, ama kendini oyun atmosferinden ayırmayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi de biliyor. Bu dengeyi iyi yönetiyor."

Sürekli gelişimi ve çok yönlülüğü sayesinde Guillem Víctor, Barcelona A takımına yükselme hayalini gerçekleştirmeye yaklaşıyor. Alavés maçı da onun için Flick'in önünde yeteneklerini kanıtlaması adına yeni bir fırsat olabilir.