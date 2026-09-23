Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, yıldız oyuncusu ve El Nasr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun UEFA Uluslar Ligi'ndeki açılış maçı olan Galler karşılaşmasına katılıp katılmayacağıyla ilgili durumu açıkladı.

Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın başında ilk maçını yarın perşembe günü, 2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ilk hafta maçında Galler Milli Takımı'yla karşılaştığında oynamaya hazırlanıyor.

Jesus, maçla ilgili konuşmak üzere bugün çarşamba günü bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının bir bölümünü aktaran Portekiz'in "A Bola" gazetesi, aktarılan kısmın büyük bölümünde odak noktasının Ronaldo'nun ilk on birde ve 90 dakika boyunca oynayabilme kapasitesi olduğunu belirtti.

Portekizli teknik direktör bu konuda şunları söyledi: "Bugün (Portekiz Milli Takımı ile) sahadaki ilk antrenman seansım olacak, dün toparlanma antrenmanı yapmıştık."

"Madeira füzesi" hakkında ise Jesus şunları dile getirdi: "Bugün olağanüstü bir şey olmazsa, Ronaldo yarın ilk on birde başlayacak."

Sözlerini gazetecilere yönelterek şunları ekledi: "Endişenizin, Cristiano'nun oynamaya hazır olup olmadığı üzerinde yoğunlaştığını fark ediyorum. Cris, Portekiz için bir sembol, ancak bu ona her maçta oynama hakkını vermez."

Ardından şöyle devam etti: "Ama size bir fikir vermek için söyleyeyim: Hong Kong'da onsuz bir maç oynadık ve tribünde 5 bin seyirci vardı, o oynadığında ise 55 bin seyirci vardı. Yarın oynayacak ve umarım bir ya da iki gol atar, ardından da onu doğrudan oyundan alırım."

Portekiz Milli Takımı ile hedeflerine ilişkin ise şunları açıkladı: "Dünyanın en iyi oyuncularını barındıran bir milli takımdayım ve nereye gidersem gideyim kazanmak için oynarım. UEFA Uluslar Ligi'nde ise unvanın sahibiyiz, dolayısıyla onu savunmamız gerekiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Birçok insan milli takım çalıştırmanın kulüp çalıştırmak gibi olmadığını söylüyor, ben herhangi bir fark fark etmedim. Her gün federasyondayım ve kulüpteyken de sabah geliyor, akşam beşte ya da altıda ayrılıyordum. Herhangi bir fark fark etmedim."

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