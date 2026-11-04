“Her maçı kazanabilir de kaybedebiliriz”: Ruben Amorim'den Ferencvaros maçı öncesi Milan'a istikrar konusunda sert uyarı

Ruben Amorim, AC Milan oyuncularını istikrarlı bir performans düzeyi yakalayamazlarsa herkese yenilebilecek bir takım olmaya devam edecekleri konusunda uyardı. Milan teknik direktörü, takımının ezeli rakibi Inter karşısında aldığı ezici galibiyetin ardından yakaladığı ivmeyi sürdürmesinde kararlı.

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Derbi sevincinin ardından ivmeyi korumak

Perşembe günü Ferencvarosi ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesinde çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Amorim, dikkatleri hızla cumartesi günü Inter karşısında alınan 3-1'lik derbi galibiyetinden uzaklaştırdı. Gazetecilere, “Hedefimiz bu. Inter maçını unutmamız gerekiyor; şimdi yeni bir turnuvadayız,” dedi.

“Bu, Avrupa Ligi. Bizim için çok önemli bir maç. Sonuçtan da öte, istikrarımızı korumamız gerekiyor. Maç boyunca istikrarlıydık. Bu, atmamız gereken büyük bir adım. Rotasyonun, sahadaki oyuncuların önemi yok. Çok iyi bir takım olmalı ve yarın kazanmalıyız. Bu turnuvadaki hedefimiz de sonuna kadar gitmek,” diye ekleyen Amorim, turnuvaya ilişkin yüksek beklentilerini ortaya koydu.

Yoğun maç takvimini yönetmek

Milan, Serie A'da Bologna'ya karşı aldığı 4-2'lik yenilgi dışında mağlubiyet yaşamadı. Ancak Juventus, Lazio ve Sassuolo karşısındaki beraberlikler pahalıya mal oldu. Bu puan kayıpları sonucunda Milan, ilk 10 maçın ardından 21 puanla beşinci sırada ve lider Lazio'nun yedi puan gerisinde bulunuyor.

Sahadaki zorluklara ek olarak Milan, şu anda ciddi bir sakatlık kriziyle mücadele ediyor. Amorim, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek gibi önemli oyunculardan gelecek maçlarda yararlanamayacak. Bu durum, takımın her bölgesindeki seçeneklerini ciddi ölçüde kısıtlıyor.

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Amorim, “En önemli maç bu, ancak bazı oyuncular konusunda dikkatli olmamız gerektiğini de kabul etmeliyiz. Yoğun bir maç takvimini geride bıraktık ve önümüzdeki maçlarda çok sayıda oyuncu kaybedemeyiz,” diye açıkladı. Kadrosundaki tüm oyunculara güvendiğini de vurguladı: “Bu en önemli maç, ancak rotasyon yapmamız gerekecek. Tüm oyuncular hazır. Maçı kazanmak bizim sorumluluğumuz. Bu turnuvada dokuz puanı olan güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Kendi liglerinde hiç maç kaybetmediler, ancak kazanma sorumluluğu bizde.”

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Avrupa'daki zorlu başlangıca bakış

Milan, yurt içindeki konumuna rağmen bu sezon Avrupa Ligi'nde ritmini bulmakta zorlandı ve lig aşamasında 24. sırada yer alıyor. Milan şimdiye kadar yalnızca bir galibiyet aldı: Salzburg karşısında 4-0. Ayrıca sahasında Benfica'ya 2-0, Bournemouth deplasmanında ise 3-0 kaybetti.

Teknik direktör, “Bence bazen bunu açıklamak zor. Rotasyon olabilir ve bazen oyun şeklimizi değiştirmemiz gerekir. Benfica'ya karşı kendi oyunumuzu oynayamadık ama topa daha fazla sahip olduk,” dedi. Son maçları da değerlendirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı sorunlar yaşadık, ardından Salzburg'da çok iyi bir maç çıkardık. Sonra Bournemouth'da bir kırmızı kart ve iki penaltı vardı. Mike'la ilgili durum bizim hatamızdı ve maçta mücadele etmemize yardımcı olmadı. Serie A'da pek iyi gitmiyoruz. Son maçımızı kazandık ama bence daha fazla puanımız olmalıydı.”

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Milan'ın öngörülemezliği

Amorim, açıklamalarını mevcut kadronun öngörülemez yapısına dikkat çekerek tamamladı. Ona göre günümüz rakiplerinin taktik hazırlığı ve Milan'ın kendi hataları bir araya geldiğinde hiçbir sonuç garanti görülemez.

Amorim, “Avrupa Ligi'ndeki durumumuzdan memnun değilim; Serie A'daki durumumuzdan da memnun değilim ama bazen böyle oluyor. Her maçın ayrı bir hikâyesi var. Avrupa Ligi'nde bazı sorunlar yaşadık, ancak bence yarın bunu değiştirip kazanabiliriz,” dedi.

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Son sözleri, takımın mevcut durumuna ilişkin açık bir uyarıydı: “Her maçı kaybedebiliriz, her maçı kazanabiliriz. Bu takımın özelliği bu. Maça nasıl yaklaştığımıza bağlı. Serie A, Serie B veya Avrupa Ligi olması fark etmez. Her maçı kazanabilir, aynı zamanda her maçı kaybedebiliriz. Özellikle de artık herkes birbirini tanırken, oyuncular teknik becerilere sahipken ve teknik direktörlerin maçlara hazırlanmak için araçları ve görüntüleri varken.”