Fransız forvet Kylian Mbappé Real Madrid ile üçüncü felaket sezonuna doğru ilerliyor. Zira takımının Atletico Madrid'e 2-1 kaybettiği "Riyad Air Metropolitano" statündeki karşılaşmada göz önünden kayboldu; takım arkadaşlarının kendisine en çok ihtiyaç duyduğu ikinci yarıda topa neredeyse hiç dokunmayan Ballon d'Or adayı, teknik direktör Diego Simeone'nin kapalı defans sistemi karşısında bir kez daha ortadan kayboldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, bu sezon 8 maçta 8 gol ve 2 asisti bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Espanyol ve Real Betis karşısında fileleri havalandıramamasının ardından bu sezon gol atamadığı üçüncü maçını da geride bıraktı.

Ayrıca kraliyet takımının formasıyla iki yıldan biraz fazla süredir yalnızca iki kupa kazanabilen Mbappé, karşılaşmada kaleyi bulan tek bir şut dahi çekmedi ve topu 15 kez kaybetti.

Fransız forvetin Real Madrid forması giymeye başladığından bu yana başkentin ezeli rakibi Atletico Madrid karşısındaki rakamları oldukça endişe verici; zira komşu takımla 6 kez karşılaştı, bu maçlarda yalnızca iki galibiyet (birinde ilk 11'de yer almadı), bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı, iki karşılaşmaya ise sakatlık nedeniyle çıkamadı. Bu 6 maç boyunca Mbappé yalnızca iki gol kaydedebildi.

Fransız yıldızın, "Riyad Air Metropolitano" statünde daha önce hiç yenemediği Atletico Madrid karşısındaki sönük performansı, Ballon d'Or yarışı açısından son derece kritik bir zamanda geldi; zira oylama 28 Eylül'de sona eriyor.

Lamine Yamal ve Harry Kane'i geride bırakarak ödülü kazanmayı hak ettiğini birçok kez tekrarlayan 2018 Dünya Şampiyonu, bu sezonun başında Raphinha'dan 6 gol daha az bir gol hasılatına sahip. Mbappé daha önce basın kendisini Raphinha ile kıyasladığında onu küçümseyerek şöyle demişti: "Aptal numarası yapıp Raphinha ve Dembélé'den daha fazla gol attığımı ve onların daha fazla gol atmaları gerektiğini söyleyebilirim."

Barcelona karşısında: daha çok gol, daha çok mağlubiyet

Mbappé'nin Real Madrid'e katıldığından bu yana Barcelona karşısındaki rakamları, performansını geniş çaplı bir şüphe altına sokuyor; bireysel düzeyde 6 karşılaşmada 6 gol kaydetti, bir maça ise sakatlık nedeniyle çıkamadı.

Buna rağmen kraliyet takımı, Fransız forvetin yer aldığı El Clasico maçlarında yalnızca bir galibiyet elde etti; o da teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde 2-1'lik skorla geldi. Diğer maçların tamamı ise, 3 final maçı dahil olmak üzere, mağlubiyetle sonuçlandı.

Real Madrid forması giyme hayalini gerçekleştirmeden önce Mbappé, Katalan takımı karşısında olumlu bir sicile sahipti; Paris Saint-Germain formasıyla 4 karşılaşmada 6 gol kaydetti ve bu hasılat, iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle Parisli takımın lehine döndü. Ancak Kylian ile Real Madrid arasındaki bu ortaklık artık her iki tarafı da zincire vuruyor ve beklentilerini sınırlıyor.



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