Almanya'nın son şampiyonunun Rojiblancos karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Neuer, DAZN mikrofonuna yaptığı açıklamada maç sabahı oynayıp oynayamayacağının hâlâ belli olmadığını vurguladı.

"Her gün yürürken ağrı çektim. Sabahları kalktığımda, bu sabah da öyleydi, yürürken yine ağrım vardı" diyen Neuer, buna rağmen Atletico karşısında mutlaka oynamak istiyordu. Bu nedenle pek alışılmadık bir yönteme başvurdu: "Bu sabah çatı terasında, 14 derece sıcaklıktaki suyun içindeydim. Zaman geçtikçe durumum giderek iyileşti."

Neuer, maça ilk 11'de başlayabileceğinin ancak başlama düdüğünden hemen önceki ısınma sırasında netleştiğini söyledi. Kaleci, Bayern'in sağlık ekibine de özellikle teşekkür etti: "Sağlık ekibi bunun için elinden gelen her şeyi yaptı. Geçtiğimiz günler ve haftalar benim için gerçekten kolay geçmedi. Ama başaracağıma inandım."

Atletico karşısında bu sezon yalnızca dördüncü kez kalesini gole kapatan Neuer, Estadio Metropolitano'da genel olarak sakin bir akşam geçirdi. Bayern kalecisi, ekim ortasında baş gösteren ayağındaki tendon tahrişi nedeniyle son dönemde forma giyememişti.

Bu nedenle Freiburg (3-1), Magdeburg (6-1) ve BVB (2-2) maçlarını kaçırdı. Onun yerine, halefi olması planlanan Jonas Urbig oynadı. Urbig, Atletico karşısında yeniden yedek kulübesindeydi.

Getty Images

Manuel Neuer'den Lennart Karl'a destek

Neuer, DAZN yayınında sakatlığındaki son durumun yanı sıra takım arkadaşı Lennart Karl hakkında da konuştu. Karl, son haftalarda Almanya'nın rekor şampiyonunda sık sık gündeme gelmişti. Atletico karşısında attığı açılış golüyle ise sportif açıdan yaşadığı sıkıntılı dönemden bir nebze olsun çıkabildi.

Kulübün patronu Uli Hoeneß, Karl'ı yeterince alçakgönüllü olmamakla suçlamış ve bu nedenle kısa süre içinde 18 yaşındaki oyuncuyla görüşeceğini açıklamıştı. Hoeneß, "O henüz süperstar olmaktan çok uzak. Genç oyuncuların alçakgönüllülüğe ihtiyacı var. Olise ile yapılan karşılaştırmalar belli ki ona iyi gelmiyor; aralarında hâlâ dağlar kadar fark var. [...] Genç oyuncuların baskıya da ihtiyacı var. Örneğin Lennart Karl'a sürekli sarılmanın ona iyi gelip gelmediğini bilmiyorum" demişti.

Ayrıca Bild kısa süre önce, gazetenin ifadesiyle Karl'ın "gösterişli yaşam tarzı"ndan kulüp içinde yalnızca Hoeneß'in rahatsız olmadığını yazmıştı. Son haftalarda, Karl'ın genç yaşı için tamamen normal olan kısa süreli bir sportif durgunluğun ortasında, Almanya Millî Takımı'nda dört kez forma giyen oyuncuya ilişkin medyadaki tartışmalar hız kazandı. Karl'ın menajeri Michael Ballack ile Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neuer ise genç takım arkadaşına sahip çıktı: "Lenny takımın çok önemli bir parçası. Bu grubun içinde ve dolayısıyla onun adına seviniyoruz. Her zaman iyi bir maç çıkarmasını ve harika performanslar sergilemesini istiyoruz. Bugün bunu bir kez daha gösterdi." 40 yaşındaki kaleci sözlerini net bir ifadeyle tamamladı: "Burada tartışılacak ya da gündeme getirilecek bir şey yok."

Karl ise süregelen tartışmalara Atletico karşısında yaptığı özel bir gol sevinciyle yanıt vermişti. Bayern'in hücumdaki genç yeteneği, takımını 1-0 öne geçiren golün ardından iki elini kulaklarına götürerek "Bla bla" işareti yaptı. Mesajı açıktı: Söyledikleriniz umurumda değil.