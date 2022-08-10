İki yıldız hem saha içinde, hem saha dışında kısa sürede uyum yakalamayı başardı.

Erling Haaland sosyal medyada şakalaştığı Kevin De Bruyne'yi 'her gece rüyasında gördüğünü' söyledi.

Bu yaz Borussia Dortmund'dan transfer edilen Norveçli santrafordan inanılmaz boyutta bir başarı bekleniyor.

Haaland, Premier Lig'in ilk haftasında West Ham ağlarına gönderdiği iki golle beklentilere yanıt vermekte gecikmedi. Yıldız oyuncunun ikinci golde asisti yapan De Bruyne'yle olan uyumu dikkatlerden kaçmıyor.

Haaland, De Bruyne'ye ne söyledi?

Salı günü Instagram'da bir fotoğraf paylaşan Haaland, restoranda dikkatli bir şekilde menüyü incelerken görülüyor.

Haalaand'ın fotoğrafın altına yazdığı "Tüm menüyü sipariş etmek üzereyim" mesajına De Bruyne'de esprili bir cevap geldi: "Menüyü tutarak sana yardımcı olmamı ister misin?"

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 15621 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

41% 21-30

21% 31-40

11% 41+ 15621 Oylar

Haaland ise De Bruyne'ye şu karşılığı verdi: "Evet, neden bilmiyorum, ama bunu her gece rüyamda görüyorum."

Haaland - De Bruyne ortaklığı nasıl gidiyor?

Haaland ile De Bruyne, City'nin Liverpool'a kaybettiği Community Shield maçında iyi bir ikili olacaklarına dair sinyaller vermişti. Pazar günü oynanan West Ham maçında bu daha net bir şekilde görüldü.

Penaltıdan takımını öne geçiren Haaland ikinci yarıda görmeye alıştığımız usta işi bitirişlerinden biriyle farkı ikiye çıkardı.

Golde De Bruyne'nin katkısı da yabana atılmayacak kadar büyüktü. Belçikalı yıldız yerden gönderdiği isabetli pasla Haaland'ı net bir pozisyona soktu.

Cumartesi günü sezonun ilk iç saha maçında Bournemouth'u konuk edecek olan City, taraftarına benzer bir şov daha izletmeyi hedefliyor.