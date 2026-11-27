Tunuslu spor avukatı Moatti Dakhli, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Fas ile Senegal arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını hukuki açıdan değerlendirdi. Dakhli'ye göre geçen salı açıklanan karar, karşılaşmada yaşanan disiplin ihlallerine rağmen hakemin maçı tamamlama kararının önceliğini pekiştirip sonucun sonradan verilecek bir temyiz kararıyla değiştirilmesini engellediği için oyun alanı teorisinin gelişiminde bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Reklam

Dakhli, Kooora'ya bugün (cuma) yaptığı özel açıklamalarda, Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği kararın spor hukuku içtihadına nitelikli bir katkı olduğunu söyledi. Avukat, kararın öne çıkardığı en önemli noktanın, maçtaki duraklamanın kesin bir çekilme niteliği taşıyıp taşımadığını değerlendirmenin, karşılaşma sürerken yalnızca maçın hakeminin saha içi yetkisinde olması olduğunu açıkladı.

Tunuslu avukat, "Senegal Milli Takımı oyuncularının hakemin izni olmadan yaklaşık 15 dakika boyunca sahayı terk etmesi, şüphesiz cezayı gerektiren ağır bir disiplin ihlalidir" dedi. Ancak ihlalin gerçekleşmesi ile bunun sportif sonuç üzerindeki etkilerini birbirinden ayırmak gerektiğinin altını çizen Dakhli, bu noktanın davadaki hukuki paradoksun özünü oluşturduğunu belirtti.

Dakhli şöyle devam etti: "Hakem, oyuncuların sahayı terk etmesi nedeniyle maçı bitirme kararı vermedi; aksine sahaya dönmelerinin ardından oyunun yeniden başlamasına izin verdi ve karşılaşmayı uzatma devrelerinin ardından sonuna kadar yönetti. Bu da maçı tamamlama ve sahada sportif olarak sonuçlandırma kararını oyun alanı teorisinin koruması altına sokuyor."

Dakhli, CAF Temyiz Kurulu'nun geriye dönük olarak maçın hakeminin yerine geçme, hakemin karşılaşma sırasında karar vermediği kesin bir çekilmenin varlığını ilan etme ya da son düdüğe kadar fiilen tamamlanmış bir maçın sonucunu iptal etme hakkının bulunmadığını değerlendirdi.

Reklam Reklam

Avukat, bu yaklaşımın Spor Tahkim Mahkemesi içtihadına dayandığını belirterek İsviçre Federal Mahkemesi'nin bu çerçevede kabul ettiği ilkelere de değindi ve hakemin saha içi yetkisine giren kararların, maç bittikten sonra sportif sonucu değiştirecek şekilde yeniden incelenemeyeceğini vurguladı.

Related Topics

Senegalli oyuncuların sahadan çekilmesi neden şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmadı?

Fas ile Senegal arasındaki anlaşmazlığın en hassas boyutunu yorumlayan Dakhli, CAS kararının orantılılık ilkesini ve disiplin sorumluluğu ile sportif sonucu etkileyen ceza arasındaki işlevsel ayrımı pekiştirdiğini belirtti. Dakhli'ye göre bir disiplin ihlali, sahada elde edilen sonucun iptal edilmesi anlamına mutlaka gelmiyor.

Dakhli, "Afrika Uluslar Kupası talimatlarının çekilme ve 0-3 hükmen yenilgiyle ilgili 84. maddesinin uygulanması, takımın maçı tamamlamayı kesin olarak reddetmesini ve böylece karşılaşmanın sportif olarak tamamlanmasını engellemesini gerektirir" dedi.

Reklam

Takımın sahaya döndüğü, hakemin oyunun yeniden başlamasına izin verdiği ve maçın sonuna kadar tamamlandığı durumlarda ise sportmenlik dışı davranışın, sonradan alınan idari ya da temyiz kararıyla kazananı değiştirmek yoluyla değil, disiplin cezaları, para cezaları ve men cezalarıyla ele alınması gerekiyor.

Tunuslu avukat, bu ayrımın CAF Disiplin Kurulu'nun izlediği yol ile Temyiz Kurulu'nun kararı arasındaki farkı açıkladığını düşünüyor. Disiplin Kurulu, finalde yaşanan olaylar nedeniyle toplam 615 bin dolar para cezası vermiş ve Senegal teknik direktörü Pape Thiaw'a 5 maç men cezası uygulamıştı. Temyiz Kurulu ise Senegal Milli Takımı'nı 0-3 hükmen mağlup sayarak şampiyonluğu Fas'a vermişti.

Reklam

Dakhli'ye göre disiplin ihlallerinin cezalandırılması, maç hakemin kararıyla yeniden başlayıp tamamlandığı sürece şampiyonluğa el koymanın ya da sahada belirlenen sonucu değiştirmenin bir aracına dönüşmemeli. Bu da CAS'ın Temyiz Kurulu kararını iptal etmesini ve sahada kaydedilen sonucu, yani Senegal'in uzatmalarda 1-0 kazandığı skoru koruyan Disiplin Kurulu kararını yeniden geçerli kılmasını açıklıyor.

CAS kararı, hakemin dokunulmazlığının mutlak olduğu anlamına mı geliyor?

Dakhli, Fas-Senegal davasında verilen kararın sonuçlarına ilişkin bir başka noktada, oyun alanı teorisinin hakem kararlarına mutlak bir dokunulmazlık tanımadığına ve bu kararları her durumda hukuki denetimden muaf tutmak anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Reklam

Saha içi dokunulmazlığın göreceli nitelikte olduğunu açıklayan avukat, kötü niyet, hile, taraflılık ya da yolsuzluk kanıtlanırsa bu dokunulmazlığın ortadan kalkabileceğini söyledi. Dakhli'ye göre olayların teknik takdiri kapsamı dışında kalan durumlarda, müsabaka talimatlarının uygulanmasında hukuki bir hata tespit edilmesi halinde de bu dokunulmazlık aşılabilir.

Fas-Senegal krizi turnuva talimatları dosyasını açıyor

Dakhli'nin analizi Fas-Senegal davasının sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Avukat, kıta konfederasyonlarına, ulusal spor federasyonlarına ve Arap tahkim kuruluşlarına, çekilme ve oyunun geçici olarak durması hallerini düzenleyen metinleri güncelleme çağrısında bulundu.

Reklam

Dakhli, kesin çekilme ile ardından maçın yeniden başladığı duraklamayı ayırt etmek için daha net kriterler belirlenmesini, ayrıca teknik hata ile hukuki hata arasındaki sınırların kurallara bağlanmasını talep etti. Bunun, disiplin kurulları ile temyiz kurulları arasında çelişkili kararlar çıkma ihtimalini azaltacağını belirtti.

Avukat, bu metinlerin netleşmesinin spor müsabakalarının güvenilirliğini koruyacağını ve yetkili kurumların sahada yaşanan olayların hukuki sonuçlarına ilişkin yorumları farklılaştığında ortaya çıkan anlaşmazlıkların tekrarlanmasını önleyeceğini düşünüyor.

Reklam

Tunuslu avukat, değerlendirmesini oyun alanı teorisinin spor tahkim hakeminin yetkilerini sınırlayan usule ilişkin bir kural olmanın ötesine geçtiğini vurgulayarak tamamladı ve teoriyi "rekabetçi spor için varoluşsal bir güvenlik supabı" olarak nitelendirdi.

Dakhli'ye göre bu teorinin özü, hakemin kararı ve maçın tamamlanmasıyla sportif olarak kesinleşen sonucu korumak ve kazananı yeşil sahanın dışında yeniden belirleyen sonraki temyiz kararlarıyla bu sonucun bozulmasını engellemek. Avukat, CAS'ın Senegal-Fas davasındaki kararının bu ilkeyi açıkça somutlaştırdığını düşünüyor.