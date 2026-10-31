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Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

"Her atak golle sonuçlanıyordu": Alaves teknik direktörü Barcelona karşısındaki korku gecesini anlatıyor

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
İspanya

Eleştirileri bana yöneltin, oyunculara değil

Alavés'in teknik direktörü Kiki Sánchez Flores, takımının Camp Nou'da Barcelona karşısında aldığı 6-1'lik ağır mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenerek performanstan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve eleştirilerin oyuncularına değil kendisine yöneltilmesini istedi.

Alavés'in teknik direktörü, takımının İspanya Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı yenilgi hakkında konuşarak, rakibin savunma hatalarından yararlandığını ve kendi oyuncularının kesinlik ve etkinlikten yoksun kaldığı bir maçta kendi oyun tarzını dayattığını vurguladı.

Sánchez Flores mağlubiyet hakkında şunları söyledi: "Barcelona'nın her atağının bir golle sonuçlanacağı hissine kapıldım ve gerçekten de öyle oldu. Yeterince güçlü ya da kesin değildik. Özür diliyorum ve teknik direktör olarak yenilgiyi kabul ediyorum, her zamankinden daha çok oyuncularımın yanındayım."

Barcelona'nın performansı hakkında ise şunları ekledi: "Barcelona karşısında bir maç hayal ettiğinizde, böyle bir maç beklersiniz. Onlara kapıyı açtık ve işlerini kolaylaştırdık. Kesinlikten ve hücum etkinliğinden yoksunduk, onlara yeterince tehlike oluşturamadık. Skor 2-0 iken birkaç fırsat yakaladık ve neredeyse gol buluyorduk, ancak diğer iki gol maçı belirledi."

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Alavés'in teknik direktörü, Barcelona'nın maça kendi ritmini dayattığını belirterek şöyle dedi: "Maçı istedikleri şekilde oynadılar, gidişata hâkim oldular ve her atağa çıktıklarında gol attılar. Sahadan hayal kırıklığıyla ayrılıyoruz ve eleştirinin oyuncularıma değil, teknik direktöre yöneltilmesini istiyorum."

Sánchez Flores, mağlubiyetin psikolojik etkisine değinerek bunu hızla aşmanın ve hataları düzeltmenin gerekliliğini vurguladı ve şunları ekledi: "Bu bir iz bırakıyor ve daha iyi bir performans sergileyebileceğimizin farkına varmamız gerekiyor, ancak durum geçici. Olanları düşünmeye devam edemeyiz; aksine sayfayı çevirmeli, hatalarımızı öğrenmeli ve bunları düzeltmek için çalışmalıyız."

Açıklamalarının sonunda teknik direktör, oyuncularının arzusunu savunarak yorgunluğa rağmen alanları daraltmaya çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Arzumuz ya da niyetimiz eksik değildi, ancak hatalar yaptık. Eğer bir heyecan yoksa, bu konuyu teknik direktörün yeniden gözden geçirmesi gerekir."

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