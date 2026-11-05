Füllkrug'un SV Werder Bremen'deki gol yağmuru üzerine son haftalarda Almanya Millî Takımı'na dönmesi yönündeki çağrılar giderek artmıştı. Klopp ise uzun süre bu konuda konuşmaktan kaçınmış, ancak Bayern Münih ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında verdiği ve büyük yankı uyandıran röportajda şunları söylemişti: "Niclas Füllkrug 33 yaşında. Bu benim suçum değil!" Deneyimli oyuncu ise kendisine tekrar tekrar yöneltilen soruların ardından bu konunun artık gündemden düşmesini istediğini belirtmişti.

Klopp, millî takım teknik direktörlüğü dönemindeki ikinci kampın kadrosunu açıklarken DFB.TV yayınında gülümseyerek "Devre arası röportajlarında söylediğim her şeyden pek memnun değilim" dedi. Ancak 59 yaşındaki teknik direktör, tartışmalara yol açan "benim suçum değil" sözlerine özeleştiriyle değinmiyordu. Muhtemelen daha çok Harry Kane'in rolü ve Vincent Kompany'nin sistemi hakkında Alman rekortmen şampiyonunda söylediklerini kastediyordu. Klopp, bu sistemi kendisinin "anlamadığını" belirtmiş ve ardından sert eleştirilere maruz kalmıştı. Eleştirilerin başlıca nedeni, tavırlarının bir millî takım teknik direktöründen çok bir televizyon yorumcusunu andırmasıydı. Klopp, 2026 Dünya Kupası'nda Magenta için yorumculuk yapmıştı.

Klopp, Füllkrug hakkındaki sözlerinin ise hâlâ arkasında olduğunu vurguladı. Yalnızca "gerçekleri" sıraladığını söyledi. "Sonra Sportstudio'ya çıktı ve şöyle düşündüm: Birbirimiz hakkında bu kadar konuştuk, artık birbirimizle de konuşabiliriz. Bunu da kadro açıklanmadan çok önce yaptık" diye ekledi. İkisinin "ilk kez" konuştuğunu belirten Klopp, buna rağmen sohbetin sanki uzun zamandır tanışıyorlarmış gibi hissettirdiğini söyledi.

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Jürgen Klopp, Niclas Füllkrug'u neden geri çağırdı? "Nispeten kolay" bir karar

Klopp, Füllkrug'un bir yılı aşkın aranın ardından dönüşünü sportif açıdan da gerekçelendirdi: "Oyuna inanılmaz bir etkisi var. Sadece golleriyle değil, sahadaki duruşuyla da. (…) Kariyerinin her döneminde bir takıma bu ölçüde etki edebildiğini sanmıyorum; Bremen'de ise bunu yapıyor. Kendinizi evinizde hissettiğinizde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Oyuncularımıza vermek istediğimiz duygu da genel olarak bu. Onlarla çok sık bir araya gelemesek bile."

Bremen'e dönüşünden bu yana 10 resmî maçta 12 gol atan Füllkrug, şu anda Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol atan Alman oyuncu. Klopp, "Şu anda düzenlenmeyen Avrupa Şampiyonası yarın olsaydı, elbette onu da kadroya alırdık" dedi ve ekledi: "Bu açıdan bakınca kadroya çağırma kararı nispeten kolaydı."

Niclas Füllkrug, Almanya için son kez ne zaman oynadı?

Füllkrug, yaklaşık dört yıl önce Hansi Flick yönetiminde çıktığı ilk maçtan bu yana Almanya formasıyla 24 karşılaşmada 14 gol attı. Ancak son maçlarına 2025 yazında Uluslar Ligi finallerinde çıktı. Kadroya son kez de aynı yılın eylül ayında çağrıldı.

Füllkrug daha sonra Bremen'deki takım arkadaşlarına teşekkür etti. Kulübün internet sitesinde oyuncunun şu sözlerine yer verildi: "Kadroya çağrıldığım için mutluyum. Takımımızın iyi performansları sayesinde ben de bundan yararlandım ve bunu tüm ekibimiz için güzel bir takdir olarak görüyorum."

Önceki kadroda yer alan Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) ve Nick Woltemade (Juventus) ise bu kez kadroya giremedi. Hücum hattı için Füllkrug'un yanı sıra Kai Havertz (Arsenal) ve Burkardt'ın takım arkadaşı Younes Ebnoutalib düşünülüyor. Gladbach'ın genç yıldızı Wael Mohya da Almanya Millî Takımı kadrosundaki tamamen yeni bir isim.