"Her açıdan bir hayal kırıklığı"... Dünya Kupası'nda Amerika'nın otelleri bomboş

2026 Dünya Kupası'nın bu Perşembe akşamı başlamasına rağmen, bu yılın en büyük spor etkinliğinden ABD'deki seyahat ve turizm sektörünün beklenen canlanışı henüz gerçekleşmedi; artan maliyetler ve vize almadaki zorluklar, maçlara katılımın azalmasına neden oldu.

"Reuters" ajansına göre, yıllardır turnuvanın, insan hakları örgütlerinin "korku ortamı" olarak tanımladığı bir ortamda, şu anda ABD dışından gelen ziyaretçi sayısındaki düşüşten muzdarip olan Amerikan seyahat ve turizm sektörüne muazzam kazançlar sağlayacağı beklentisi hakimdi.

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Otellerin beklediği taraftar kalabalığı henüz gelmedi, bu da çoğunu fiyatları düşürmeye zorladı.

Uçak bilet fiyatlarındaki keskin artışla birlikte uçak rezervasyonları da azaldı; maç biletlerinin yüksek fiyatları da talebin daha da düşmesine neden oldu.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkelerin yarısından fazlasından gelen taraftarların ABD'ye giriş için vizeye ihtiyacı var. Bu durum maliyetleri artırıyor ve zaten giriş prosedürlerinin sıkılaştırılmasından endişe duyan yolcuların belirsizlik hissini daha da artırıyor.

Bu konuda, New York City Hotel Association CEO'su Vijay Dandabani, "Bu her açıdan bir hayal kırıklığı, başka bir tanım bulamıyorum" dedi ve derneğin Dünya Kupası ile ilgili otel oda gelir tahminlerini %60 oranında düşürerek yaklaşık 60 milyon dolara indirdiğini ekledi.