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Her 20 faulde bir kart... Hakemler 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e ayrıcalık mı tanıyacak?

Mısır
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
Mısır
Arjantin
İsviçre
ABD

Latin Amerika milli takımı, Mısır ile oynadığı maçın ardından ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin’e yenildikten sonra bu takım hakkında bir tartışma dalgası başlattı.

Mısır Milli Takımı, 2-0 önde olduğu halde, salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Maçın ardından Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan ve oyuncusu Mustafa Zico, Arjantin Milli Takımı'na taraflı davrandıkları gerekçesiyle Fransız hakem François Litxer ve Uluslararası Futbol Federasyonu'nu (FIFA) sert bir şekilde eleştirdi.

İngiliz "The Sun" gazetesi, her milli takımın işlediği faul sayısına göre aldığı kart sayısını karşılaştıran bir rapor hazırladı; bu listede Arjantin milli takımı en az kart gören ikinci takım olarak yer aldı.

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçın ardından 59 faul yapmasına rağmen sadece 3 kart gördü; bu da her 19,6 faul başına bir kart ortalamasına denk geliyor.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
İsviçre crest
İsviçre
SUI

"Tango Dansçıları"ndan daha iyi performans gösteren tek takım Norveç milli takımıdır; bu takım, 48 faul yapmasına rağmen şu ana kadar sadece 2 kart aldı; bu da her 24 faulde bir kart ortalamasına denk geliyor.

Arjantin milli takımı, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın son şampiyonu olup, 1978 ve 1986 yıllarından sonra üçüncü kez bu unvanı kazanmıştır.

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